«Ростелеком» на Урале зафиксировал стандартную нагрузку на сеть в новогоднюю ночь

В новогодние каникулы с 1 по 11 января 2021 года более 100 сотрудников компании «Ростелеком» в особом режиме обеспечивали бесперебойную работу телекоммуникационной инфраструктуры Челябинской области. Ожидаемой повышенной нагрузки на сети связи не произошло. Потребление интернет-трафика жителями УрФО и Пермского края в канун Нового года достигло отметки 4400 ТБ, что в 1,3 раза выше прошлогодних показателей. Тем не менее пиковых значений марта-апреля 2020 года в 7000 ТБ в сутки оно не достигло.

В дни новогодних праздников ежегодно отмечается рост потребления интернет-трафика. Значительный рост трафика передачи данных в сети интернет связан с тем, что многие люди поздравляют друг друга в социальных сетях и мессенджерах, по электронной почте, пересылают видео в интернете, созваниваются онлайн и т.д.

Однако 2020 год завершился также нестандартно, как и начался. Несмотря на ожидаемую пиковую нагрузку на сеть в новогоднюю ночь, существенного роста интернет-трафика на Южном Урале зафиксировано не было. В общем, за первые 10 дней нового года жители Челябинской области скачали чуть более 11500 ТБ информации. Специалисты связи связывают данную тенденцию с тем, что большинство южноуральцев живут в онлайн-режиме с марта 2020 года, с момента массового перехода на удаленный режим работы и обучения.

«Чтобы стабилизировать ситуацию с нагрузкой на сеть, дать возможность жителям Южного Урала учиться и работать в онлайн, компания «Ростелеком» оперативно расширила пропускную способность европейского сегмента IP-сети компании. Также была расширена полоса оптической магистрали от Урала до Москвы. Это обеспечило бесперебойную работу сервисов на протяжении всего 2020 года. Новогодняя ночь – не исключение», − прокомментировал ситуацию технический директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин.

Нагрузка на сеть остается серьёзной и сегодня. Однако сеть связи «Ростелекома» обладает запасом пропускной способности и способна выдержать даже повышенные нагрузки. Это результат многолетней работы по строительству и модернизации инфраструктуры компании.