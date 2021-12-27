«Ростелеком» подготовил объекты связи в Челябинской области к работе в новогодние праздники

С первого по девятое января на объектах связи «Ростелекома» в Челябинской области будет введен особый режим работы. Свыше ста технических специалистов компании проведут новогоднюю ночь и январские каникулы на дежурстве, чтобы жители Южного Урала могли общаться со своими друзьями и близкими.

Как отмечают в пресс-службе «Ростелекома», потребление интернет-трафика жителями УрФО и Пермского края в канун 2021 года достигло отметки 4 400 ТБ, что в 1,3 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Тем не менее пиковых значений марта-апреля 2020 года в 7 000 ТБ в сутки оно не достигло.

«Начиная с 2020 года компания «Ростелеком» фиксирует постоянный рост потребления интернет трафика. Во время самоизоляции и действия ограничительных мероприятий работа, учеба, проведение досуга и покупки в онлайн-режиме стали естественной необходимостью. Если раньше пиковые показатели активности в интернете приходились на новогоднюю ночь, то теперь трафик растет и в будние дни. Скорее всего, канун 2022 года нас ничем не удивит. Тем не менее, сети связи компании готовы к повышенным нагрузкам для обеспечения бесперебойной работы цифровой инфраструктуры области», − отметил директор Челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев.

В целом в 2021 году на Урале «Ростелеком» зафиксировал рекордный рост потребления трафика. Почти в каждом из регионов федерального округа цифры выросли минимум на 20 процентов. Жители Челябинской области за год скачали около 400 Тб информации. Это в 1,7 раз больше потребленного интернет-трафика 2020 года. Напомним, для бесперебойной работы сервисов компания «Ростелеком» расширила пропускную способность европейского сегмента IP-сети компании и полосу оптической магистрали от Урала до Москвы.

На протяжении многих лет благодаря своевременно проводимым организационно-техническим мероприятиям объекты и сети связи «Ростелекома» в новогодние каникулы функционируют в штатном режиме.