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Урал будет виден из космоса

«Ростелеком» установил в регионе более 40 тысяч умных фонарей

Общество
Сегодня, 13:50
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Более сорока тысяч интеллектуальных светильников на улицах Уральского федерального округа (УрФО) и Пермского края делают жизнь уральцев ярче, комфортнее и безопаснее.

За несколько лет компания «Ростелеком» модернизировала уличное освещение в 45-ти населенных пунктах Курганской, Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В рамках энергосервисных контрактов с администрациями муниципальных образований цифровой провайдер заменил устаревшие уличные фонари на умные светодиодные источники наружного освещения.

Так как «Ростелеком» выступил интегратором и инвестором проекта, модернизацию удалось провести без затрат бюджетных средств.

«Современные цифровые решения для уличного освещения дают возможность повысить безопасность пешеходов и водителей, сделать улицы городов комфортнее и уютнее, сэкономив электроэнергию и бюджеты городов. Объемы реализации «Ростелекомом» этих проектов на Урале являются крупнейшими в стране. Это наш совместный вклад с администрациями муниципалитетов в развитие современной городской инфраструктуры для жителей Урала», - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев.

Настройки оборудования позволяют обеспечить максимальную видимость даже в сумерках. Умные фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от минус 60°С до плюс 40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы населенных пунктов не менее четверти века. Но главное их преимущество - способность менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

Абсолютным лидером по количеству населенных пунктов, где сегодня внедрены интеллектуальные решения в области энергосбережения сферы ЖКХ, стал Южный Урал. На улицах сорока населенных пунктов Челябинской области, включая Касли, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатку, Троицк, работает свыше 28-ми тысяч умных светильников. Они позволяют ежемесячно экономить на освещении, сохраняя до 80-ти процентов бюджетных средств.

Как сообщает пресс-служба компании «Ростелеком», энергосберегающие фонари объединены на базе цифровой системы управления наружным освещением: городские власти в специальном веб-интерфейсе могут видеть интерактивную карту города с нанесенными линиями уличного освещения, а также питающие их подстанции.

Веб-интерфейс позволяет оперативно собирать данные о потреблении электрической энергии, автоматизировано включать и выключать линии освещения по заданному графику. Система позволяет фиксировать сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые внештатные ситуации, а данные хранятся в архиве на протяжении нескольких лет.

 

 

 

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