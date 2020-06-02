ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

«Ростелеком» в Челябинской области расширяет систему оповещения населения

Общество
Сегодня, 12:35

В 43 муниципальных образованиях Челябинской области единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДС) будут оборудованы современной региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО). Эти работы по заказу  областного Центра гражданской обороны и защиты населения  выполнит ведущий цифровой провайдер страны «Ростелеком».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте внешних коммуникаций предприятия, к установке компания планирует приступить этим летом, а осенью завершит пусконаладочные работы. Первая партия необходимого оборудования уже доставлена в Челябинскую область.

 «В сотрудничестве с Министерством общественной безопасности Челябинской области «Ростелеком» полностью модернизирует систему, оснастит новым оборудованием и подключит по оптике речевые пункты оповещения, в том числе, в «закрытых» городах области: Озерске, Снежинске и Трехгорном. Новая система оповещения будет работать на основе современного цифрового оборудования, способна ежесекундно проходить мониторинг в онлайн-режиме и выполнять самодиагностику. Всё это позволит существенно повысить надёжность и качество системы, а также реализовать возможность речевого оповещения населения на случай возможных нештатных ситуаций», — отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев..

Особенность новой системы в том, что она обеспечивает бесперебойное доведение сигнала тревоги с управляющего АРМ (автоматизированного рабочего места) Челябинской области до каждого ЕДДС в муниципалитетах. Диспетчеры смогут использовать не только звук сирены на случай ЧС, но и записывать различные голосовые модули, а также настраивать автоматическое уведомление должностных лиц посредством коротких смс-сообщений и автоматического дозвона.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Общество
Сегодня, 13:13
Южноуральцев начали обследовать на иммунитет к коронавирусу
Общество
Сегодня, 12:38
В Челябинской области поэтапно возобновляют оказание плановой медпомощи
Общество
Сегодня, 11:35
В Челябинской области суточное число новых случаев коронавируса постепенно снижается
Среда обитания
Сегодня, 10:24
Более восьми тысяч цветов высадили к лету на территории предприятия металлурги ЧЦЗ
Сегодня, 10:53
В Челябинской области заселились вредоносные льняные блошки
Сегодня, 10:12
Сотрудники старше 65 лет могут продлить больничные для самоизоляции до 11 июня
Сегодня, 10:06
В Челябинске полностью закроют движение на улице Мастеровой
Сегодня, 10:04
В Челябинске часть сотрудников Росгвардии отправили на карантин
Вчера, 18:55
Текслер - о текущей ситуации с коронавирусом в Челябинской области
Вчера, 17:35
В Челябинске оркестр Росгвардии поздравил онкобольных малышей с Днем защиты детей
Вчера, 17:25
В Челябинске отмечает свой первый день рождения пункт льготной стерилизации "Наш дом"
Вчера, 16:20
Третья партия вахтовиков выписывается из обсерватора в «Карагайском бору»
Вчера, 16:19
В больнице Кунашака вспышка коронавируса
Вчера, 15:42
Сотрудники ГУФСИН получили ключи от новых квартир
Общество
Сегодня, 12:38
В Челябинской области поэтапно возобновляют оказание плановой медпомощи
Общество
Сегодня, 13:13
Южноуральцев начали обследовать на иммунитет к коронавирусу
Новости
Сегодня, 13:42
Происшествия
Адвокатов-посредниц из дела экс-следователя Козлова не будут судить заново
Сегодня, 12:41
Происшествия
В Магнитогорске автоледи протаранила крыльцо здания
Сегодня, 12:17
Общество
Дом культуры в Аргаяше закрыли на карантин
Сегодня, 12:13
Федерация
До октября в России запретили импортировать топливо
Сегодня, 12:07
Экономика
Челябинская область лидирует по темпам перечисления субсидий аграриям
Материалы рубрики
Сегодня, 12:17
Общество
Дом культуры в Аргаяше закрыли на карантин
Сегодня, 10:53
Общество
В Челябинской области заселились вредоносные льняные блошки
Сегодня, 10:06
Общество
В Челябинске полностью закроют движение на улице Мастеровой
Вчера, 17:35
Общество
В Челябинске оркестр Росгвардии поздравил онкобольных малышей с Днем защиты детей
Вчера, 17:25
Общество
В Челябинске отмечает свой первый день рождения пункт льготной стерилизации "Наш дом"
Теги
Челябинск
Ростелеком
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика