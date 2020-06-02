«Ростелеком» в Челябинской области расширяет систему оповещения населения

В 43 муниципальных образованиях Челябинской области единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДС) будут оборудованы современной региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО). Эти работы по заказу областного Центра гражданской обороны и защиты населения выполнит ведущий цифровой провайдер страны «Ростелеком».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте внешних коммуникаций предприятия, к установке компания планирует приступить этим летом, а осенью завершит пусконаладочные работы. Первая партия необходимого оборудования уже доставлена в Челябинскую область.

«В сотрудничестве с Министерством общественной безопасности Челябинской области «Ростелеком» полностью модернизирует систему, оснастит новым оборудованием и подключит по оптике речевые пункты оповещения, в том числе, в «закрытых» городах области: Озерске, Снежинске и Трехгорном. Новая система оповещения будет работать на основе современного цифрового оборудования, способна ежесекундно проходить мониторинг в онлайн-режиме и выполнять самодиагностику. Всё это позволит существенно повысить надёжность и качество системы, а также реализовать возможность речевого оповещения населения на случай возможных нештатных ситуаций», — отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев..

Особенность новой системы в том, что она обеспечивает бесперебойное доведение сигнала тревоги с управляющего АРМ (автоматизированного рабочего места) Челябинской области до каждого ЕДДС в муниципалитетах. Диспетчеры смогут использовать не только звук сирены на случай ЧС, но и записывать различные голосовые модули, а также настраивать автоматическое уведомление должностных лиц посредством коротких смс-сообщений и автоматического дозвона.