Ростелеком: Встречайте 23 февраля на мужской территории в Wink

В День защитника Отечества, 23-го февраля, видеосервис Wink представит бесплатную подборку популярных фильмов, сериалов и телеканалов с мужским характером. Мужчин ждет зрелищное кино, от которого захватывает дух с первых кадров, и большое разнообразие жанров: боевики, вестерны, триллеры, экшены, детективы, черные комедии.

Wink составил подборку фильмов, которые придутся по душе практически каждому представителю сильного пола: популярная франшиза и зрелищный супербоевик «Джон Уик 3»; фантастический боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли; вестерн Антуана Фукуа «Великолепная семерка» со звездным актерским составом (Дензел Вашингтон, Крис Пратт, Итан Хоук); супергеройский фильм из вселенной DC «Аквамен» с Джейсоном Момоа в главной роли.

В коллекцию Wink вошли по-настоящему мужские телеканалы: «Мужское кино» - это жгучая смесь скорости, адреналина, перестрелок, крутых автомобилей и красивых женщин, «Драйв» - все об автомобилях и мотоциклах 24 часа в сутки, «Дикая рыбалка» и «Дикая охота» обеспечат увлекательные путешествия в мир охоты и рыбалки, а телеканалы UFC и «КХЛ» погрузят в атмосферу ярких эмоций, напряжения и азарта от спортивных состязаний.

В подборке также представлены криминальные сериалы: популярная киносага о жизни Пабло Эскобара «Нарко», трагикомедия с черным юмором «Фарго», получившая многочисленные награды «Эмми» и «Золотой глобус», черная трагикомедия «Голяк» о приключениях дружной компании в эксклюзивном переводе Гоблина, и новинка «За час до рассвета» с Константином Хабенским в главной роли.

Коллекцию с мужским характером можно смотреть бесплатно. Новым пользователям необходимо пройти по ссылке, нажать «Смотреть бесплатно» и зарегистрироваться в видеосервисе.

СПРАВКА

Wink - цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.