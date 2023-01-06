Рождество в Челябинской области: живописные вертепы и первые гуляния

Седьмого января 2023 года православные верующие отметят Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. К великому празднику тщательно готовились все православные общины, на приходах репетировали праздничные концерты, разучивали колядки, строили вертепы.

Как сообщили в пресс-службе Свято-Симеоновского кафедрального собора, на Руси была традиция – под Рождество ставить в домах вертеп. И сегодня эта традиция вполне воспринята православными приходами: вертепы из снега, льда, подручных материалов сооружают у храмов под Рождество.

Красочный Рождественский вертеп сооружен у стен Свято-Симеоновского кафедрального собора, благодаря совместным усилиям работников собора, воспитанников детской Воскресной школы при поддержке родителей и педагогов.

«Рождественский вертеп – это своего рода модель Вифлеемской пещеры (вертеп в переводе со старославянского - пещера). Это картина Рождества младенца Иисуса: маленькая пещера, в ней – хлев, там – три основные фигуры: сам Иисус, Дева Мария и Иосиф Обручник», - рассказали в соборе.

Накануне Рождества Христова установили живописный вертеп возле храма Богоявления Господня в Челябинске, который находится на территории Учебного центра автобронетанковой службы (бывшего автомобильного училища) и приписан к Свято-Троицкому храму.

Военнослужащие подготовили изящную нишу, куда поместили фигуры Святого семейства, пастухов и волхвов. Заведующая клубом Анастасия своими руками сшила обитателей яслей и украсила вертеп Вифлеемской звездой, еловыми ветвями и соломой, сообщили в храме.

Сестры Одигитриевского женского монастыря в Челябинске создали свой вертеп, который дарит ощущение чуда Рождества Христова детям и взрослым.

«У нас возникла идея дать возможность людям поучаствовать лично в приношении даров Богомладенцу Христу. Мы разместили табличку с призывом к детям приносить свои игрушки к вертепу. Эти игрушки мы будем раздавать в течение года на детских праздниках малоимущим семьям, отвезем их в детские дома, в деревни, где игрушкам бывают очень рады», - рассказали в монастыре.

Чудесный вертеп создали мастерицы студии рукоделия и их помощницы у Храма святого Александра Невского в Челябинске.

В ночь с шестого на седьмое января в храмах Южного Урала состоится главное рождественское богослужение – праздничная Божественная литургия.

Седьмого января в 11 часов 30 минут в Свято-Симеоновском кафедральном соборе состоится концерт духовной музыки. Рождественские песнопения исполнит лауреат международного конкурса академический женский хор «Мечта» (Челябинск, ул. Кыштымская, 32).

Седьмого и восьмого января с 13 до 17 часов в парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске пройдут первые городские Рождественские гуляния.

Как сообщает Челябинская епархия, состоится костюмированное шествие с Вифлеемской звездой к рождественскому вертепу, как когда-то шли волхвы к Богомладенцу, появившемуся на свет.

После шествия начнется праздничный концерт, в котором примут участие профессиональные артисты и приходские коллективы с рождественскими колядками и песнопениями, вокальными, инструментальными и хореографическими номерами.

В перерывах между номерами можно будет принять участие в просветительских викторинах с вопросами по истории, культуре и традициям праздника Рождества Христова и получить интересные подарки. На площадке пройдут традиционные русские народные игры и забавы, будут крутиться хороводы.

Яркой частью программы праздника станет выступление звонарей Челябинской епархии на мобильной звоннице, расположенной на сцене. Звонари исполнят традиционные звоны и проведут небольшой мастер-класс.

Для всех гостей в специально установленном большом теплом шатре пройдет мастер-класс по изготовлению Вифлеемской звезды.