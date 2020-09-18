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Руководство ЗСО Челябинской области утвердят на первом заседании, а пока идут консультации

Общество
Сегодня, 10:03
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Автор: 
Любовь Юрина

Руководящий состав Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва будет сформирован на первом заседании вновь избранного депутатского корпуса.

В настоящий момент уже идут консультации по кандидатурам на пост председателя регионального парламента, вице-спикеров, председателей комитетов.

Большинство портфелей в парламенте будут распределять единороссы (они получили 43 из 60 мандатов и поэтому им предоставлено такое право).

В течение ближайших дней кандидатуры должны быть согласованы и вынесены для утверждения на региональный политсовет, а затем на конференцию партии «Единая Россия». На ней тайным голосованием на альтернативной основе будет предложено несколько кандидатур на должность председателя ЗСО. По итогам будет определен победитель, который и будет предложен на рассмотрение депутатов на первом заседании Заксобрания седьмого созыва.

На первом заседании также предстоит утвердить структуру Законодательного собрания (сколько будет комитетов, сколько замов у спикера).

Помимо единороссов, на руководящие портфели также могут рассчитывать и другие фракции (не все). Но, скорей всего, только на посты председателя комитета или зама.

 

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Законодательное Собрание Челябинской области
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