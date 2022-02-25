Рыжее солнышко: лисенок-инвалид из Копейска по имени Ник ищет дом и ответственных хозяев

В Копейске (Челябинская область) живет очаровательный лисенок по имени Ник. Он инвалид – у рыжего малыша только три лапки. Ник с середины лета прошлого года находится в ветеринарной клинике «Панацея». Персонал хорошо заботится о своем подопечном, однако Нику очень нужен дом. Пока вся жизнь лисенка проходит в боксе для животных, которых хозяева оставляют на передержку в гостинице при клинике. Точнее – большая часть жизни: по возможности, сотрудники клиники выпускают его побегать, но все же этого мало для счастья.

Идеальной для Ника была бы жизнь под открытым небом, на свежем воздухе (но в естественную среду его отпускать нельзя по причине инвалидности - не выживет). Если бы нашелся человек, который построил бы для него вольер, кто заботился бы о маленьком калеке и любил его, Ник оказался бы на седьмом небе от счастья (однако за ним нужен глаз да глаз – лисенок склонен к побегу – во всяком случае из бокса он пытается сбежать с завидным постоянством, что неудивительно: Ник был рожден свободным зверем). Он очень трогательный, милый, невероятно красивый. И за свою недолгую жизнь – лисенку около года – успел настрадаться.

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Историю Ника агентству «Урал-пресс-информ» рассказал ветеринар Иван Айдарбеков, сотрудник копейской «Панацеи», он же поделился с нашей редакцией фотографиями своего подопечного и снял его на видео: нескольких секунд вполне хватает, чтобы влюбиться в рыжего красавчика.

«Охотники нашли Ника, когда он был совсем маленький, с перелом задней правой лапы. Наши врачи его прооперировали. Через какое-то время хозяева принесли его снова: у лисенка все загноилось и переломы не заживали. Вероятно, за животным плохо ухаживали. Лапку пришлось ампутировать. Хозяева Ника пропали, долги не оплатили и на звонки не отвечают. Своего увечья лисенок не замечает, вовсю бегает и скачет. Каждый раз, когда открываем его бокс, старается убежать. Ник не агрессивный, он только показывает, что грозный, когда к нему подходишь. А когда берешь на руки, сразу становится трусливеньким», - рассказал Иван Айдарбеков, добавив, что кушает Ник беззерновой корм для кошек.

Напомним, недавно добрый доктор Айболит из Копейска вместе со своей девушкой спасли бобра, которого назвали Борис Валентинович, так как попал зверек к ним в День всех влюбленных, 14-го февраля (к слову, невероятно обаятельный Борис Валентинович уже стал звездой экрана). Спасители серьезно подошли к своей миссии, и результат не заставил себя долго ждать: бобр, который был истощен, измучен, отказывался принимать пищу, сегодня уверенно идет на поправку. Он активно строит хатку в гостеприимном доме Ивана и Анны, хулиганит, разливая воду из тазика – одним словом, выздоравливает.

Через несколько месяцев Борис Валентинович обретет свободу – его выпустят в естественную среду обитания. Для того чтобы воссоединение бобра с природой прошло как можно более гладко, его спасители связывались не с одним специалистом по диким животным, писали и в самарский заповедник, где обитают бобры. Там копейчанам посоветовали найти глубокий водоем с водной и древесно-кустарниковой растительностью (ивами, осинами, березами) и выпустить питомца в дикую природу в начале лета: тогда уже и с растительностью все в порядке, и хозяйственному и деятельному бобру хватит времени как следует подготовиться на водоеме к зимовке.

Также самарские специалисты отметили, что активное использование водоемов людьми для бобра не страшно, поскольку эти животные активны в ночное время, а днем отсыпаются.

Главное, чтобы Борис Валентинович не подвергся нападению браконьеров – для этого желательно поставить в известность о его месте обитания местного охотоведа (инспектора), посоветовали эксперты по бобрам.