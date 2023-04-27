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27.04.2023

В Ленинском районе Челябинска на выходные дни закроют движение трамваев
оздоровительный детский лагерь
Оздоровительная кампания
Алексей Текслер
Общество
27.04.2023 13:31

С 10 мая начнется проверка готовности летних лагерей в Челябинской области

С 10 мая в Челябинской области начнется проверка готовности летних загородных лагерей к работе в предстоящую летнюю оздоровительную компанию.

Вопросы антитеррористической защищенности объектов массового отдыха детей в период летней оздоровительной кампании обсудили на заседании региональной антитеррористической комиссии, которую провел губернатор Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что в период летней оздоровительной кампании должна быть обеспечена безопасность во всех детских лагерях.

В этом году в Челябинской области готовы принять детей 779 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 65 загородных лагерей. Губернатор отметил, что с 10 мая начнется проверка готовности оздоровительных учреждений всех форм собственности.

«Безопасность детей – наш приоритет, этому вопросу нужно уделить самое пристальное внимание», – заявил Алексей Текслер.

Напомним, в текущем году в регионе будет реализована масштабная программа ремонта муниципальных детских оздоровительных лагерей. В девяти лагерях проведут капитальный ремонт, в остальных – текущий. На эти цели выделены средства регионального бюджета. Все работы завершат к началу заезда детей на первую смену.

Автор: Любовь Юрина
оздоровительный детский лагерь
Оздоровительная кампания
Алексей Текслер
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Челябинка пожаловалась Наталье Котовой на скрывающуюся под землей опасность

25.04.2023 09:44

Южноуральские ветераны смогут бесплатно ездить в электричках и автобусах с шестого по девятое мая

25.04.2023 09:24

Ветераны Великой Отечественной войны в Челябинской области получат выплаты ко Дню Победы

25.04.2023 09:12

На полянах «Зигальги» намного раньше обычного появилась сон-трава

25.04.2023 01:27

Выбор идеального 18-ти вольтового шуруповерта : факторы,которые необходимо учитывать

24.04.2023 23:55

Какие существуют марки и классы бетона?

24.04.2023 23:04

Солнце ударило по Земле - произошла мощная магнитная буря

24.04.2023 22:19

Во вторник в Челябинской области – тепло и ясно

24.04.2023 21:00

Анонсы событий и мероприятий на 25 апреля (18+)

24.04.2023 18:55

У православных 25 апреля - день особого поминовения усопших