С 10 мая начнется проверка готовности летних лагерей в Челябинской области

С 10 мая в Челябинской области начнется проверка готовности летних загородных лагерей к работе в предстоящую летнюю оздоровительную компанию.

Вопросы антитеррористической защищенности объектов массового отдыха детей в период летней оздоровительной кампании обсудили на заседании региональной антитеррористической комиссии, которую провел губернатор Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что в период летней оздоровительной кампании должна быть обеспечена безопасность во всех детских лагерях.

В этом году в Челябинской области готовы принять детей 779 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 65 загородных лагерей. Губернатор отметил, что с 10 мая начнется проверка готовности оздоровительных учреждений всех форм собственности.

«Безопасность детей – наш приоритет, этому вопросу нужно уделить самое пристальное внимание», – заявил Алексей Текслер.

Напомним, в текущем году в регионе будет реализована масштабная программа ремонта муниципальных детских оздоровительных лагерей. В девяти лагерях проведут капитальный ремонт, в остальных – текущий. На эти цели выделены средства регионального бюджета. Все работы завершат к началу заезда детей на первую смену.