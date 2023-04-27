27.04.2023
Лучшие гармонисты Уральского округа выступят в Челябинске
27.04.2023
Ирина Гехт назвала незатратный способ позаботиться о себе
27.04.2023
На территории Челябинской области начался нерестовый период
27.04.2023
Ночь музеев 2023 в Челябинске - стали известны подробности
27.04.2023
Областной суд частично изменил приговор челябинскому юристу Владимиру Казанцеву
27.04.2023
В Ленинском районе Челябинска на выходные дни закроют движение трамваев
С 10 мая начнется проверка готовности летних лагерей в Челябинской области
16.05.2022
Первые заезды в детские лагеря Челябинской области начнутся 28 мая
21.04.2022
В 2022 году дети Челябинской области смогут отдохнуть в 788 оздоровительных лагерях
09.06.2021
Текслер – южноуральцам: Как думаете, нужна программа ремонта загородных лагерей
05.07.2020
С 6 июля начинают работу детские лагеря в ряде муниципалитетов Челябинской области
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023