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С 6 июля начинают работу детские лагеря в ряде муниципалитетов Челябинской области

Общество
Сегодня, 11:55
Автор: 
Олеся Денисова

С понедельника, шестого июля, ряд муниципалитетов Челябинской области в числе первых откроет летние оздоровительные загородные и пришкольные лагеря.

Напомним, ранее губернатор Алексей Текслер принял решение о старте летней оздоровительной кампании в регионе с 6 июля.

Крупные города области – Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс – пока не назвали дату открытия лагерей.

С шестого июля начнут работать лагеря дневного пребывания при десяти школах Еткульского района. В крупных школах лагеря дневного пребывания будут работать в две смены. Продолжительность смены - 14 дней. В лагерях при школах смогут отдохнуть 875 детей. С 11 июля в районе откроет свои двери оздоровительный лагерь «Золотой колос». В лагере будет организован отдых детей в три смены по 14 дней. Первая и вторая смены - для детей Еткульского района, третья – для школьников Еманжелинского района. Посещения родителей будут ограничены.

В Кыштымском округе планируется открыть 10 городских лагерей на базе школ. Они распахнут свои двери поэтапно – с 6 по 14 июля. «Для сотрудников таких лагерей обследование на коронавирус не требуется», - уточнили в мэрии. Но есть рекомендации территориального управления Роспотребнадзора, которые должны быть выполнены. При этом будут соблюдены ряд условий: наличие в помещениях бактерицидных рециркуляторов закрытого типа, обязательная термометрия детей и сотрудников, использование дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты органов дыхания. В каждом отряде лагерей с дневным пребыванием будет по 16 человек вместо 25.

Кроме того, с шестого июля будут открыты оба загородных лагеря округа – «Волна» и «Радуга». Все сотрудники этих лагерей сдадут экспресс-тесты на коронавирус. Первые смены будут длиться две недели. Дни открытых дверей для родителей в этом году отменены, уточнили в администрации.

В Саткинском районе загородный оздоровительный лагерь «Уралец» распахнет двери 7 июля, лагерь им. Лаптева – 8 июля. Продолжительность смены – 14 дней.

В Коркинском районе пришкольные лагеря откроются с 8 июля. В мэрии уточнили, будут работать 16 летних лагерей, которые посетят 1 тысяча 376 школьников. В этом году будет организована только одна смена продолжительностью 18 дней. «В каждом лагере ребята будут проходить «утренний фильтр» с измерением температуры, а большую часть времени проводить на улице, группами», - пояснил замглавы района Владимир Кочкин. Стоимость путевки – чуть более трех тысяч рублей, одну половину из которой заплатят родители или законные представители ребенка, вторая будет возмещена на счет областного бюджета.

В Еманжелинском районе пришкольные лагеря дневного пребывания откроются 8 июля. Запланированы две смены продолжительностью по 15 дней. В администрации района отметили, в этом году планировалось оздоровить в лагерях дневного пребывания 1 тысячу 350 детей. Первые заезды в загородные лагеря начнутся, предварительно, с 12 июля.

В Верхнем Уфалее первая смена в муниципальном центре детского отдыха «Аракуль» стартует 12 июля. Всего планируется организовать три смены продолжительностью по 14 дней каждая, уточнили в администрации города. Пока путевки продаются только на первую смену. Дни открытых дверей для родителей проводиться не будут.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
оздоровительный детский лагерь
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