С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух

Ехала утром в такси, по радио эмоционально сообщили, что где-то в другой стране приняли на работу русского робота. До чего дошёл прогресс!

Через десять минут села в трамвай третьего маршрута. Заходя в первую дверь, с удивлением поняла, что проезд надо оплачивать у водителя. Я какое-то время стояла на нижней ступеньке, так как очередь в «кассу» выстроилась внушительная.

Очень вежливая женщина-водитель, для каждого у неё припасено «спасибо» и «спасибо большое».

Ответственные граждане. Каждый, кто заходит в трамвай, безропотно идёт и оплачивает проезд.

Внимательные друг к другу. Видя, что старенькой бабушке будет проблематично выстоять очередь, идут и покупают ей билет. С готовностью уступают друг другу места.

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И давно у вас такая дополнительная нагрузка? - спрашиваю я у водителя.

С осени всё началось. Нет кондукторов. Чего только ни придумывали. Даже двоих водителей в рейс отправляли. А сейчас и водителей не хватает....

В общем, весело вам.... Желаю, чтобы скорее всё наладилось! - сказала я и попрощалась. Случилась моя остановка.

P.S. Трамваи без кондукторов появились в Челябинска из-за дефицита кадров. В некоторых вагонах установлены валидаторы – в качестве эксперимента.