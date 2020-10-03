С начала пандемии число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 17 тысяч

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 93 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичных показателей на текущей неделе (было 90, 89, 85, 83 и 79 соответственно в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу). Число выздоровевших за сутки почти в три раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро субботы, третьего октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 12 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 33 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше показателя предыдущего дня, но меньше числа новых инфицированных. Днем ранее справились с инфекцией 12 человек. За весь период пандемии ковид победили 12 тысяч 943 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 497 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 131 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 366 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались трое мужчин и две женщины. У двоих причиной смерти стала ковидная пневмония, у троих- иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Список пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона за сутки пополнился еще 55 фамилиями. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 530 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 475). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке, Аргаяшском, Ашинском, Еткульском, Саткинском, Сосновском и Уйском районах.