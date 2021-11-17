17.11.2021
В Челябинской области в разгар карантина по африканской чуме свиней замечены потенциально опасные «пятачки»
17.11.2021
В Пласте в шахте погиб горнорабочий
17.11.2021
В отношении директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшей дольщиков, возбуждено уголовное дело
17.11.2021
Жительница Магнитогорска поверила, что ей вернут деньги, вложенные в финансовую пирамиду Мавроди
17.11.2021
В Челябинске продолжают штрафовать антимасочников
17.11.2021
В Челябинске ко дню рождения Деда Мороза откроется выставка
С начала пандемии ковид оборвал жизни более шести тысяч южноуральцев
17.11.2021
В Челябинске продолжают штрафовать антимасочников
17.11.2021
Темп вакцинации от ковида в Челябинской области чуть снизился
16.11.2021
В Челябинской области открывают дополнительные лаборатории для бесплатных ПЦР-исследований
16.11.2021
В Челябинской области семь детей, заболевших ковидом, находятся в реанимации
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021