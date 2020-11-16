С начала пандемии переболели ковидом порядка 400 педагогов Челябинской области

С начала пандемии в Челябинской области переболели коронавирусной инфекцией Covid-19 порядка 400 педагогических работников.

Об этом сообщил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

«Нарастающим итогом с весны Covid-19 переболели 396 педагогов. Это 0,8% от всех педагогов в образовательной системе области, - рассказал глава минобрнауки региона Александр Кузнецов. - По нашей оценке, у нас пик заболеваемости (ОРВИ и пневмониями) пройден до каникул. Сейчас ситуация гораздо проще с педагогами, чем это было в октябре».

Напомним, губернатор Алексей Текслер принял решение об увеличении продолжительности осенних каникул с одной до двух недель. В большинстве школ каникулы уже завершены. В учреждениях, работающих по системе 5+1, каникулы еще продолжаются. Это позволило существенно снизить уровень заболеваемости ОРВИ среди учащихся. Кроме того, в области последние семь дней не регистрируется ни одного случая заболевания ковидом среди школьников.

Министерство образования и науки России рекомендовало университетам в субъектах перевести студентов на дистанционное обучение. Пока в Челябинской области лишь один вуз принял такое решение - с 16 ноября Южно-Уральский государственный университет будет совмещать очную и дистанционную формы обучения.

В случае ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе областные власти готовы ввести ограничение на очное обучение учащихся школ, училищ, техникумов и вузов в случае.