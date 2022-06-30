30.06.2022
Затерянные в лесах: жители Челябинской области уходят за грибами и пропадают
30.06.2022
В Челябинске рабочий сильно пострадал при падении в котлован
30.06.2022
За сутки вылечилось от ковида лишь шесть южноуральцев, а заболел 91
30.06.2022
Южноуральцам напомнили о вступлении в силу изменений в закон «Об оружии»
30.06.2022
Маршрут «Копейск - Челябинск» временно остается без больших автобусов
30.06.2022
Ради показушного единства европейцы задёшево продали курдов Эрдогану
С нового учебного года в школах 45 регионов появятся советники по воспитанию
23.06.2022
Многодетные отцы смогут досрочно уходить на пенсию
22.06.2022
Ставка по льготной ипотеке снижена до 7%
20.06.2022
Окай Депрем: Путин по своей риторике напомнил мне Сталина
20.06.2022
В Европе Путина назвали «новым боссом» и прокляли Вашингтон
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022