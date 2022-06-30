С нового учебного года в школах 45 регионов появятся советники по воспитанию

В новом учебном году в школах в 45 регионах начнут работать советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, а в 2023-2024 учебном году - в остальных общеобразовательных учебных заведениях.

Соответствующее поручение было дано президентом Владимиром Путиным по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей»

«Правительству РФ совместно с высшими исполнительными органами субъектов РФ с учетом ранее данного поручения обеспечить введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, предусмотрев обязательное введение такой должности начиная с 2022/23 учебного года в общеобразовательных организациях в 45 субъектах РФ, начиная с 2023/24 учебного года – в остальных субъектах РФ», - говорится в одном из пунктов перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Ответственные лица (премьер Михаил Мишустин н губернаторы регионов) должны будут отчитаться о проведенной работе до первого сентября 2022 года, далее докладывать один раз в полгода.

Владимир Путин также поручил кабмину обеспечить выделение бюджетных средств (из резервного фонда правительства РФ) на софинансирование расходов регионов, связанных с введением такой должности, в этом году и предусмотреть соответствующие средства при формировании федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Напомним, Челябинская область еще в 2021 году вошла в число 10 пилотных территорий, где реализуется новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование». С первого марта 2021 года в штатное расписание 440 школ региона была введена новая должность - советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Они приступили к работе с первого сентября 2021 года.

«В Челябинской области советники по воспитанию уже отработали учебный год, с сентября 2021 года. Такие должности были введены в 440 школах региона. Постепенно появятся по всех школах», - уточнили в минобрнауки области.

На сегодня советники работают в школах Челябинска и Магнитогорска, других крупных городов и муниципальных районов, а также в школах области, где развито движение РДШ и взаимодействие с детскими объединениями.