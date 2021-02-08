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С марта в школах Челябинской области появятся советники по воспитанию

В марте-апреле 2021 года в школах Челябинской области появятся советники директора по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Южный Урал вошел в число 10 пилотных территорий, где реализуется новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование». Проект предусматривает усиление воспитательной компоненты в образовательном процессе.

«Деятельность советника будет направлена на взаимодействие с внешними организациями, детскими объединениями, на помощь детям в самоопределении и возможностями заняться тем проектом, который действительно интересен», - пояснили в пресс-службе минобрнауки области.

Отбор кандидатов на новые должности проводят Минпросвещения России и Российское движение школьников. В рамках открытого конкурса «Навигаторы детства» уже проводится тестирование. Новая должность будет введена в штатное расписание школ пилотных территорий с первого марта 2021 года.

Новые специалисты будут трудоустроены в школе после того, как пройдут обучение, которое организует Федерация. Получив необходимые знания, советники разработают программы воспитания и планы мероприятий для школ, учитывая их особенности и интересы школьников.

В Челябинской области советники по воспитанию и работе с детскими объединениями сначала появятся в 440 школах. «Это все школы Челябинска и Магнитогорска, а также школы в области, где развито движение РДШ и взаимодействие с детскими объединениями, - уточнили в пресс-службе министерства. - Массово советники должны приступить к работе в пилотных регионах с первого сентября 2021 года».

Советники директоров будут получать доплату в размере 15 тысяч рублей в месяц. Дополнительные средства уже заложены в бюджет Российской Федерации этого года.

Пилотными регионами, помимо Челябинской, также выбраны Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Тюменская, Омская, Сахалинская области, а также Ставропольский край и город Севастополь.