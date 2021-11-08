С восьмого ноября южноуральцы без QR-кода смогут закупаться только в маленьких магазинах

В Челябинской области с восьмого ноября жителям без QR-кода запрещено посещать объекты розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.

Распоряжение, вводящее это ограничение, было подписано губернатором Алексеем Текслером. В соцсетях развернулись нешуточные споры на эту тему и возмущения.

«Сегодня пошла в продуктовый магазин у дома - вход только по куар-коду. Но ведь это продуктовый магазин, я не пошла шататься по торговым центрам в конце концов. Где я должна искать маленький магазин с нужными мне товарами, подгузниками и т.д.???», - возмущается Елена Кротова в группе А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!! ВКонтакте. Жительница уверена, что данное решение слишком жесткое, и предлагает сделать исключение для продуктовых супермаркетов в жилых домах.

«С сертификатами о прививке, но без кода, не пускают в ТРК (с 30 октября – прим. ред.), - пишет Елена Акимочкина. – Восьмого ноября вход в ближайшую "Пятерочку" по коду. Это продукты и товары первой необходимости». Жительница считает, что этим решением власти нарушают «все законы и все права граждан».

Неужели собирать всех непривитых жителей в небольших магазинах (где и так порой развернуться негде) - это единственная возможность для сдерживания распространения коронавирусной инфекции и формирования коллективного иммунитета?

Для решения проблемы непривитым жителям предложили заказывать продукты через Интернет. Но не все готовы это делать. Во-первых, у пожилых нет Интернета. А во-вторых, часть людей, покупая продукты, обязательно обращают внимание на срок годности. В при заказе, по их словам, «несколько раз уже привозили со сроком в последний день окончания годности».

Напомним, с 30 октября были введены дополнительные ограничительные меры, касающиеся посещения торговых центров, торговых комплексов и торгово-развлекательных комплексов. Попасть в ТРК можно только по QR-коду.

ФОТО: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!», ВКонтакте