Самое дорогое в России свадебное платье из живых цветов «шилось» руками южноуральских мастериц

Сразу три жительницы Южного Урала приняли участие в создании самого дорогого в нашей стране свадебного платья из живых цветов, вошедшее в результате в Книгу рекордов Гиннеса России. Стоимость благоухающего белоснежного творения составила шесть миллионов 48 тысяч рублей.

В сотворении шедевра из четырех с половиной тысяч орхидей принимали участия мастерицы из Кыштыма (Эльза Муллахметова, о которой рассказала местная газета «Кыштымский рабочий»), Челябинска (Вера Соколова) и Магнитогорска (Елена Запускалова).

Эльза Муллахметова является владельцем салона «Модный букет». В свой проект маэстро флористики Араик Галстян пригласил ее лично - жительница Кыштыма знакома со знаменитостью по столичным флористическим выставкам, в которых она ежегодно принимает участие и где Галстян всегда устраивает показы.

Платье из белых орхидей (фаленопсис) презентовали в московском ресторане «Времена года» в парке Горького, где южноуральские гостьи не только в создании наряда невесты участвовали, но и вносили свой вклад в другую часть проекта - свадебное оформление ресторана.

По словам Эльзы Муллахметовой, в общей сложности в проекте Араика Галстяна участвовали 35 флористов со всей России. А также их коллеги из Сербии, Армении, Киргизии, Болгарии и Украины.

«Проект получился очень душевный. Он собрал вместе мастеров своего дела. Мы все общались между собой вне работы – на профессиональные темы, делились опытом, узнавали, как организована работа флористов в разных странах», - поделилась Эльза Муллахметова.

Что касается волшебного платья за шесть миллионов рублей, то на его создание у большого коллектива специалистов ушло два дня.

«Участвовали в работе над ним по очереди: платье-то одно, а нас много, и всем хочется внести свою лепту», - рассказала хозяйка «Модного бутика».

Эльза Муллахметова отметила, что непосредственно сотворению платья из исключительно белых орхидей фаленопсис, привезенных из питомника в Польше, предшествовала кропотливая подготовительная работа – нужно было постараться, чтобы бутоны этого нежнейшего цветка не увяли в процессе создания свадебного платья. К тому же готовый продукт надо было еще и успеть продемонстрировать большому количеству гостей.

«Для платья выбирали только самые крупные по диаметру цветы, строго следили, чтобы все они были одинакового размера. Сначала все цветы отпоили, потом самые большие отобрали, отрезали, затем их снова отпаивали и после - сушили. То есть это было не просто так: сорвал, срезал - и готово», - пошутила жительница Кыштыма.

Отметим, все четыре с половиной тысячи цветов еще надо было искусно соединить между собой, не повредив, не поломав. Одним словом, высший пилотаж.