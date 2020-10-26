Сбой системы: В Челябинске подать документы в ГИБДД можно только в режиме «живой» очереди

В Челябинске прием населения по вопросам предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет осуществляется с использованием систем электронной очереди или в порядке «живой очереди».

Это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, в результате чего подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал было затруднительно.

В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия. При фактическом возобновлении работы предварительная запись на получение государственных услуг по линии ГИБДД через Единый портал госуслуг вновь станет доступной.

Информация об окончании работ по устранению технического сбоя и о возобновлении приема граждан через портал госуслуг будет сообщена дополнительно. До этого времени Госавтоинспекция Челябинской области рекомендует непосредственно обращаться в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД и записываться на прием в порядке электронной и «живой» очереди.