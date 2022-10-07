07.10.2022
На улице Худякова в Челябинске столкнулись четыре машины, в больницу увезли восемь человек
07.10.2022
В России создают Центр мобилизационной подготовки ГУСП
07.10.2022
ММК успешно заменяет импортные препараты российскими аналогами
06.10.2022
Экономика Челябинской области переходит на мобилизационные рельсы
06.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября (18+)
06.10.2022
В Челябинске чествовали горожан старшего поколения
Сегодня начнутся выплаты на детей в семьях мобилизованных южноуральцев
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022