Сегодня начнутся выплаты на детей в семьях мобилизованных южноуральцев

Сегодня, седьмого октября, в Челябинской области начнутся единовременные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье мобилизованных граждан. С заявлением и документами необходимо обращаться в управления социальной защиты.

«Начинает работать областной закон, который был принят в конце прошлой недели. С седьмого октября начнутся выплаты по 20 тысяч рублей на каждого ребенка в семье мобилизованного, - рассказал губернатор Алексей Текслер на заседании областной призывной комиссии по мобилизации. - Все будет организовано максимально просто и доступно».

Губернатор поручил главам совместно с органами соцзащиты организовать эту работу на местах, чтобы семьи мобилизованных граждан своевременно и без бюрократии получили эти выплаты.

Как уточнили в минсоце, единовременные выплаты предоставляются на каждого ребенка в возрасте до 18 лет детей граждан, призванных военкоматом Челябинской области по мобилизации в соответствии с Указом президента РФ.

Для получения выплаты необходимо предоставить следующие документы:

- заявление о назначении единовременной выплаты (можно скачать по ссылке);

- паспорт заявителя (родителя, законного представителя) – копии страниц с фото и страницы о регистрации по месту жительства;

- свидетельства о рождении всех детей в возрасте до 18 лет; если фамилия матери в свидетельствах о рождении разная – сведения, подтверждающие смену фамилии – свидетельство о заключении (расторжении) брака;

- справка о мобилизации отца ребенка (детей). В случае отсутствия справки органы соцзащиты запросят ее самостоятельно.

- реквизиты счета для выплаты (карта «Мир»).

Получить подробную консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-912-806-84-96.

Кроме того, в области принят комплекс дополнительных мер поддержки семьей мобилизованных на военную службу южноуральцев.