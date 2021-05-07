Сегодня, накануне 76-й годовщины Победы над фашистской Германией, для вас звучит песня "На безымянной высоте" в исполнении Михайло Ладомирова

Автор слов - поэт Михаил Матусовский, композитор - Вениамин Баснер.

Михайло Ладомиров - профессиональный певец, закончил ГМК им. Гнесиных (Москва) как оперный певец. Сегодня он певец самого широкого жанрового диапазона - от оперы до эстрады и авторской песни.

С супругой Ольгой Ладомировой они авторы-исполнители собственных песен о любви, осознанности, природе и единстве. А на церемонии закрытия олимпиады в Ванкувере-2010 им довелось исполнить гимн России.

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