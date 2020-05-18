Сегодня в Челябинской области начинают прием заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет

С понедельника, 18 мая, органы социальной защиты Челябинской области и МФЦ начинают прием заявлений на предоставление новой ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. В 2020 году ее размер составит пять тысяч 330,50 рубля. Причем многие семьи разово могут получить более 30 тысяч рублей

Напомним, в соответствии с Указом президента РФ20 марта 2020 года право на выплату имеет один из родителей (усыновитель или опекун), проживающий на территории региона и имеющий российское гражданство.

На выплаты имеют право семьи с детьми от трех до семи лет, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного региональным законодательством – на сегодня это 10 тысяч 336 рублей. Он рассчитывается исходя из суммы доходов родителей (состоящих в браке) и несовершеннолетних детей за 12 календарных месяцев, предшествующим шести месяцам перед месяцем подачи заявления. Например, если заявление будет подано 18 мая 2020 года, то доход семьи будет учитываться за период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года.

Если один из родителей на момент обращения за выплатой признан безработным, то доходы от трудовой деятельности за прошлый период учитываться не будут.

Кроме того, в семье, где официально зарегистрированы отношения, отец (усыновитель или опекун) детей должен быть занятым, самозанятым, иметь статус безработного или инвалида. Матерям, осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста 14 лет, ежемесячная выплата назначается независимо от занятости.

Для начисления пособия достаточно просто подать заявление. Все необходимые справки и документы соцпомощь соберет сама в рамках межведомственного взаимодействия.

Подать заявление можно через УСЗН по месту жительства заявителя, многофункциональные центры, по почте, а после 20 мая - через портал Госуслуг. Типовую форму заявления можно найти на сайте министерства. Право на выплату наступает в день подачи заявления при условии подачи правильной информации.

Пособие будут начислять с первого января 2020 года. То есть, если в семье на начало текущего года был ребенок в возрасте от 3 до 8 лет, то деньги будут выплачены за первое полугодие: семья разово получит 31 тысячу 983 рубля. Если ребенку исполнится три года в период с января по июнь, то семья получит выплату за время с момента достижения ребенком трехлетнего возраста в текущем году до назначения выплаты. Но обратиться следует не позднее 31 декабря 2020 года.