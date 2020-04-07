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Семьи Челябинской области с детьми в возрасте от 3 до 7 лет начнут получать новое пособие

Общество
Сегодня, 12:27
Автор: 
Любовь Юрина

Жители Челябинской области, воспитывающие детей в возрасте от трех до семи лет, смогут получать ежемесячное пособие.

Законопроект, внесенный губернатором региона Алексеем Текслером в рамках реализации мер поддержки, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, поддержали депутаты Законодательного Собрания.

На денежную выплату будут иметь семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в области – 10 тысяч 330 рублей. Берется размер прожиточного минимума, установленного на второй квартал года, предшествовавшего году обращения за пособием.

Процесс получения помощи будет максимально удобным и комфортным для людей. «Мы уходим от сбора большого количества справок и ограничимся заявлением с подтверждением личности в установленном порядке. Далее будет уже обеспечено межведомственное взаимодействие», - рассказал Алексей Текслер, давший соответствующие поручения.

 

Семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет будут получать по пять тысяч 330 рублей на детей. «Деньги на выплату пособия поступят в регион из федерального бюджета», - пояснила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Деньги поступят уже в апреле. «Думаю, это будет немаловажной поддержкой со стороны государства», - подчеркнула первый вице-губернатор.

Алексей Текслер также отметил, что семьям, в которых ребенок родился в период с первого января по первое июля, будет сделан необходимый расчет и предоставлена выплата за весь период. Если в семье воспитывается несколько детей от трёх до семи лет, то пособие назначат на каждого.

Как рассказал вице-спикер Александр Журавлев, в 2020 году ежемесячная выплата будет предоставляться, начиная с первого января 2020 года, но не ранее, чем со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.

С 2021 года и далее ежемесячная выплата будет осуществляться со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за её назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за её назначением».

За получением ежемесячной денежной выплаты граждане могут обращаться в орган социальной защиты населения по месту жительства, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В Челябинской области льготой смогут воспользоваться около 20 тысяч семей.

Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
Ирина Гехт
детские пособия
Законодательное Собрание Челябинской области
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