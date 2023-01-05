Шестого января у православных – Рождественский Сочельник

В пятницу, шестого января, православные Челябинской области будут отмечать «навечерие» Рождества Христова, ночь перед Рождеством. В народе этот день называют Сочельником или Сочевником. Название произошло от блюда из пшеницы, орехов и меда - сочива, которое по традиции готовят в этот день.

Традиция у наших предков зародилась в память о Данииле и трех отроках, которые, согласно Евангелию, «питались от семян земных, чтобы не оскверниться от языческой трапезы». К празднику украшали дом и сад, также считалось, что нельзя встречать Рождество в черной одежде.

Как пояснили в Челябинской епархии, Рождественский сочельник - последний и самый строгий день Рождественского поста. В сочельник православные христиане по-особому готовятся к долгожданному празднику, Церковь вплотную подходит к встрече с Великой Тайной Боговоплощения, богослужения наполнены глубоким праздничным смыслом.

Богослужение в храмах в этот день полностью посвящено наступающему празднику. Оно отличается по своему чину как от будничных служб, так и от чина богослужения в сам день Рождества Христова.

В сочельник в храмах совершаются Царские часы, читаются псалмы и отрывки из Священного Писания. После этого с Вечерни, наполненной радостью о Рождестве Христовом, начинается литургия Василия Великого. Вечером шестого января в храмах состоится богослужение, состоящее из великого повечерия, литии, утрени и первого часа.

В навечерие Рождества Христова митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

К ужину приступали только ночью - с восходом первой звезды; до этого момента соблюдали пост. На застолье обычно собиралась вся семья в родительском доме.

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска пояснили, традиция в Рождественский сочельник отказываться от принятия пищи до появления «первой звезды» связана с тем, что в древности Литургия навечерия Рождества Христова служилась вечером, и христиане не вкушали пищу до её окончания. Однако впоследствии Литургия навечерия смещалась на более ранние часы и в наши дни служится утром, поэтому пост «до первой звезды» утратил литургическое обоснование.

В канун Рождества на Руси зародились различные приметы и обычаи. Одно из главных - колядование. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни-коляды, получая от хозяев взамен угощения.

Очень важно также в этот день простить своих врагов и попросить прощения у всех, кого вы когда-то чем-то могли обидеть. Считается, что загаданное в этот вечер желание должно исполниться. Особенно, если загадывать будете, выйдя на улицу и увидев падающую звезду. Еще наши предки верили, что жаркая баня в этот день прибавит здоровья.

В народе существовало и множество примет. Например, нельзя было уходить из дома - иначе скотина по весне будет плутать по лесам. Говорили также: на святой вечер ткать - несчастью угождать.

Расписание богослужений Рождественского Сочельника и Рождества Христова в некоторых храмах Челябинска и области. Онлайн-трансляция рождественской службы из кафедрального собора.