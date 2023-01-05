Челябинская область готовится встретить Рождество Христово, расписание служб

Седьмого января 2023 года православные верующие отпразднуют Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В храмах Челябинской митрополии, Магнитогорской, Златоустовской и троицкой епархий пройдут торжественные богослужения.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит богослужения Рождественского Сочельника, Рождества Христова и Святок в различных храмах Челябинской митрополии. Как сообщает Челябинская епархия, канун праздника – шестого января – называют Рождественским Сочельником. Утром будут отслужены царские часы и Божественная литургия, в 17 часов - Всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32).

В ночь с шестого на седьмое января в храмах Южного Урала состоится главное рождественское богослужение – праздничная Божественная литургия. В 17 часов седьмого января - Всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Следующие после Рождества десять дней называют Святками. Это период праздничных встреч, время радости о явившемся в мир Спасителе. Расписание архиерейских служб.

Восьмого января митрополит Алексий проведет Божественную литургию в храме Рождества Христова города Кыштыма. В этот день Церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы.

Во вторник, 10 января, состоится архиерейская служба в храме Печерской Божией Матери в селе Шигаево Сосновского района, 11 января - в храме Иерусалимской Божией Матери при Челябинском юридическом колледже. Церковь вспоминает в этот день Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, 12 января - в Свято-Казанском женском монастыре города Троицка, а вечером - Всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска.

В пятницу, 13 января, владыка проведет Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш Кунашакского района, а 14 января - в храме святителя Василия Великого города Челябинска, в воскресенье - в Свято-Серафимовском кафедральном соборе города Златоуста.

В семь утра шестого января в кафедральном соборе Вознесения Христова города Магнитогорска будут отслужены царские часы и Божественная литургия. Вечером в храмах магнитогорской епархии состоится богослужение, состоящее из великого повечерия с литией, утрени и первого часа. Во многих крупных городских храмах утром седьмого января состоится ещё одна Литургия – для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение.

Праздничные Богослужения состоятся и в кафедральном соборе города Златоуста. Шестого января, в восемь часов в 17 и в 23 часа, седьмого января – в 7 и в 17 часов.