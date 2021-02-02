«Школа подготовки к освобождению» ГУФСИН помогает осужденным адаптироваться на воле

В ГУФСИН по Челябинской области осужденных продолжают готовить к жизни на воле. Для этого работает специальная школа. Готовящимся к выходу на свободу помогают решить вопросы с жильем, работой и выстраивании взаимоотношений с близкими.

Школа подготовки осужденных к освобождению» работает в каждом учреждении УИС региона с 2006 года.

С момента создания только в ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской области обучение смогли пройти порядка семи тысяч человек.



«Школа подготовки осужденных к освобождению» дает комплекс жизненно важных знаний, умений и навыков, необходимых после освобождения при продолжении обучения, поступлении на работу и построении благоприятных взаимоотношений с близкими людьми, - рассказывает заместитель начальника ИК-11 Виталий Валеев.



Занятия в Школе проводиться сотрудниками учреждения, а также ежеквартально специалистами служб занятости населения, социальной защиты, сотрудниками отделов полиций, специалистами «Комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства».



Так, в 2020 году при содействии администрации ИК-11 и членов общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области удалось помощь одному из осужденных получить собственное жилье. Молодой человек сирота, но после выпуска из детского дома ему не были предоставлены положенные по закону квадратные метры. В настоящее время он уже освободился и вернулся в родной город. Теперь у него есть крыша над головой и уверенность в завтрашнем дне.



В данный момент проводится работа в отношении еще шести осужденных, состоящих в очереди на получение жилья как сирота.



В целях их бытового устройства после освобождения направлены запросы в органы опеки и попечительства, а также в Министерство социальных отношений Челябинской области для уточнения порядкового номера в очереди на жилье.