Школьники Челябинской области приглашают к созданию ракетно-космического комплекса

Школьники Челябинской области смогут создать ракетно-космический комплекс и симулятор для изучения альтернативной энергетики.

Для этого ребятам нужно стать участниками второго сезона программы «Сириус.Лето: Начни свой проект». Присоединиться к масштабному проекту образовательного центра «Сириус» юные южноуральцы могут до 15 сентября.

В центре поддержки одаренных детей Челябинской области «Курчатов Центр» напоминают: программа направлена на то, чтобы школьники в течение лета смогли найти задачу для проектной работы в следующем учебном году, связанную с актуальными проблемами науки и технологии, а также наставника из числа студентов региональных вузов, который поможет разобраться в задаче и будет сопровождать школьника в течение всего проекта.

«Приглашаем ребят стать авторами интересных проектов, решать актуальные задачи российской науки и работать с экспертами крупнейших технологических компаний. В перспективе школьники смогут представить свои разработки на всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы», а лучшие решения партнёры программы внедрят в производство», - отмечает руководитель «Курчатов Центра» Светлана Чистякова.

К программе уже присоединились крупные предприятия региона. Например, «Группа «Магнезит» предлагает участникам программы разработать методику определения липкости для оценки качества временного связующего при производстве огнеупоров. Юные исследователи смогут предложить идеи по оптимизации технологических процессов на предприятии. Для этого школьникам предстоит провести серию сравнительных экспериментов на предоставляемых образцах.

Совместно с Южно-Уральским государственным университетом юные инженеры смогут спроектировать ракетно-космический комплекс с многоразовой ракетой-носителем с крылатым ракетным блоком и космическим аппаратом орбитального обслуживания. Ребята увидят работу действующего ракетного двигателя, посмотрят, как происходит пролив форсунок двигателя и проанализируют поведение конструкций ракеты под действием нагрузок.

Магнитогорский государственный технический университет имени Носова поможет школьникам разработать конструктор-симулятор «Альтернативная распределённая энергетика». Результатом проектной работы станет программное средство, позволяющее пользователям сформировать первичные знания о возобновляемых источниках энергии и возможностях их практической реализации.

Чтобы стать участником программы «Сириус.Лето: Начни свой проект», южноуральским школьникам необходимо подать заявку на сайте проекта до 15 сентября, а также до 30 сентября выбрать проектную задачу.

Координатором проекта на Южном Урале выступает региональный центр поддержки одарённых детей Челябинской области «Курчатов Центр», работающий по модели образовательного центра «Сириус».