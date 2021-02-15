Школу на 1100 мест в новом микрорайоне Челябинска достроят на год раньше

Школу на 1100 мест в первом микрорайоне «Академ Риверсайд» Челябинска городские власти планируют ввести в эксплуатацию на год раньше – осенью текущего года.
В настоящее время общая строительная готовность объекта составляет 46 процентов. Об этом в понедельник, 15-го февраля, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил заместитель главы Челябинска по вопросам строительства Владимир Шамне.
По его словам, подрядчик уже заканчивает монтаж третьего этажа третьего блока здания, где в завершающей стадии находятся монтаж оконных конструкций и работ по устройству кровли.
«На первом и втором блоках здания ведутся фасадные работы, работы по внутренним инженерным сетям, осуществляется устройство полов», - доложил Владимир Шамне.
Также чиновник рассказал о ходе строительства трех муниципальных детских садов на Горького (на 120 мест), Гранитной (на 290 мест) и улице Хариса Юсупова (на 260 мест).
По его словам, на всех трех объектах ведется устройство фундамента.
«Общая строительная готовность зданий составляет 18, 22 и 13 процентов соответственно», - отчитался Шамне.