Школу в «Академ Риверсайд» челябинские власти планируют построить раньше установленных сроков

Челябинские власти планируют сдать школу в первом микрорайоне «Академ Риверсайд» раньше установленных сроков.

Об этом сегодня, 19-го октября, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы города по строительству Владимир Шамне.

«Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2022-й год, но, скорее всего, он будет введен заранее», - отметил чиновник.

По словам Владимира Шамне, в настоящее время ведется монтаж второго и третьего этажей.

«До конца года планируем построить коробку здания и закрыть тепловой контур, чтобы в зиму начать отделочные работы», - доложил Шамне.