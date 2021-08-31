«Синьор Помидор и «Гости на пороге»: горожан ждет «Челябинск хлебосольный»

Жителей южноуральской столицы и ее гостей четвертого сентября ждет «Челябинск хлебосольный». Областной фестиваль посвящен 285-летию города и организован Домом дружбы народов региона при поддержке минкульта, Ассамблея народов Челябинской области и «Башкирского Курултая».

Начнется мероприятие​ с​ театрализованного пролога «Каравай. Дружба народов» с участием​ творческих коллективов Южного Урала. Как отмечают организаторы, в парке имени Гагарина будет раскинут огромный рушник, который символизирует общий хлебосольный стол, за которым сидят все народности и национальности​ региона.​

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В программе познавательно-развлекательная викторина о культурно-кулинарных​ традициях и обычаях народов, проживающих в Челябинской​ области и конкурсно-игровая интерактивная программа «Урожай». Также на площадке летнего театра состоятся традиционный областной кулинарный​ конкурс​ «Варенья и​ Соленья» и большой концерт.​

Участники представят на суд жюри свыше ста разнообразных удивительных и вкуснейших рецептов - и авторских, и традиционных семейных: варенья из вишни, крыжовника, лимона и грейпфрута, брусники, малины, земляники, имбиря, соленья «Синьор Помидор», «Ждем тещу», «Гости на пороге»​.

Также на фестивале будут представлены самое экзотическое варенье: из винограда, базилика, жимолости, зеленых помидор, абрикосов, дыни, банана и лимона, киви-банана, фейхоа, апельсина, крыжовника, грецкого​ ореха и изюма.

На областной конкурс «Челябинск хлебосольный»​ уже подали заявки​ участники из​ 11​ территорий региона:​ Златоуста,​ Челябинска, Верхнего Уфалея,​ Троицка, Коркино, Копейска, Сосновского, Ашинского, Кунашакского​, Пластовского и Саткинского районов.