Скидки до 45 процентов в новых аптеках «Живика»

В Челябинске открылись сразу пять новых аптек «Живика». В честь открытия – скидки на перечень препаратов до 45%. Акция действует только до 17 августа в аптеках:

Чичерина, 25Б (Калининский р-н)

Воровского, 60 (Центральный р-н)

Комсомольский, 100 (Курчатовский р-н)

Салавата Юлаева, 28 (Курчатовский р-н)

Свердловская, 17 (с. Долгодеревенское)

В период действия акции каждому покупателю на карту Клиента будет начислено 50 бонусов (1 бонус = 1 рубль). Получить карту клиента бесплатно можно, если возраст покупателя более 55 лет, или при единоразовой покупке на сумму от 2000 руб., либо приобрести карту в аптеке.

По акции можно будет приобрести такие препараты, как: «Некст» (99 руб.), «Снуп спрей» (75 руб), «Аципол» (265 руб), «Аквадетрим» (125 руб.) и другие. Список лекарств со скидками

Аптека на ул. Чичерина, 25Б

Аптека на ул. Воровского, 60

Аптека Живика, пр. Комсомольский, 100

Аптека на ул. Салавата Юлаева, 28

Живика – это одна из крупнейших аптечных сетей УрФО, насчитывает более 450 аптек в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Тюмени и Пермском крае. Благодаря большим объемам поставок, Живика устанавливает низкие цены и скидки на лекарства и аптечные товары.

Всю продукцию аптеки можно посмотреть на официальном сайте. Здесь же есть информация о лекарствах и способах применения, отзывы, цены в аптеках сети. Любой препарат можно забронировать онлайн, заказ собирается в течение часа и хранится в аптеке до 36 часов. Оплата производится после проверки заказа в аптеке.

Подробности акций есть на официальном сайте и в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Ютуб.

Получить консультацию по товарам можно, позвонив на горячую линию: (351) 247-90-90

Здоровья вам и вашим близким.