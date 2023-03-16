Скоков: Необходимо защитить людей и разработать новые стратегии борьбы c IT – преступниками

Главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков провел совещание с представителями региональных органов власти по вопросам профилактики дистанционного мошенничества. Он отметил, что необходимо понимать, что в отношении южноуральцев действуют организованные группы и сейчас задача – защитить жителей региона.

Еще пять лет назад доля преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий занимала всего три процента от всех преступлений, а общий ущерб не превышал 200 миллионов рублей. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

«Экономически активное население Челябинской области несет огромные финансовые потери, ежедневно люди становятся жертвами мошенников. Только в 2022 году южноуральцы потеряли свыше одного миллиарда 300 тысяч рублей. Противодействие такому виду преступлений требует консолидированной массированной профилактической работы, как полиции, так и органов исполнительной власти», - отметил Михаил Скоков.

Главный полицейский сказал, что необходимо понимать, что против южноуральцев действуют организованные группы злоумышленников, владеющие развитыми технологиями в сфере компьютерной информации. Взламываются электронные базы данных, похищается информация с личных страниц.

«Телефонные переговоры ведут люди, обученные методам психологической манипуляции, применяющие весь спектр инструментов давления. Преступники готовы использовать любые жизненные ситуации, чтобы достичь единственной цели - отнять имущество у жертвы», – отметил Михаил Скоков.

Вот один из недавних примеров. Житель Челябинска стал очередной жертвой изощренной схемы мошенничества. Четыре дня подряд аферисты психологически обрабатывали его, а когда он перечислил им два с половиной миллиона рублей, они включили ему гимн Украины.

Впрочем, удивляться тут нечему. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) и зарубежные кураторы работают без устали.

Сегодня все службы полиции Челябинской области участвуют в профилактической работе с населением.

«Сотрудники беседуют с каждым потерпевшим, выясняя методы и схемы, которые используют мошенники. Несмотря на то, что практически 100% пострадавших знали о подобных преступлениях, они все-таки доверились мошенникам и перевели денежные средства. Все полученные данные свидетельствуют, что необходимо кардинально изменить подход к информационно-разъяснительной работе с населением», - отметил Михаил Скоков.

Губернатором области утверждена Региональная программа «Профилактика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», в реализации которой задействованы региональные органы исполнительной власти, представители финансового сектора и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Необходимо защитить наших граждан, разработать новые стратегии борьбы, опережать преступников. Сложившаяся ситуация – это трагедия для людей, для семей, удар по их благополучию. Сегодня сложно определить точный социально-психологический портрет пострадавшего: жертвами становятся люди в возрасте от 19 до 70 лет, поэтому необходимо работать со всеми группами населения, дойти до каждого человека», - подчеркнул Михаил Скоков.

Главный полицейский региона отметил, что необходимо в кратчайшие сроки создать и внедрить новые формы профилактической работы, обеспечить массированную информационную атаку на ИТТ-преступность, исключить любые условия, при которых люди могут стать жертвами мошенников, объединить усилия и решить главную задачу по защите каждого жителя Южного Урала от преступных посягательств.