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Любимец Челябинска Малыш окончательно пробудился в первый день весны
Аферисты
Мошенники
Происшествия
01.03.2023 18:04

В знак благодарности: получив перевод в 2,5 миллиона рублей, мошенники включили челябинцу гимн Украины

Житель Челябинска стал очередной жертвой изощренной схемы мошенничества. Четыре дня подряд аферисты психологически обрабатывали его, а когда он перечислил им два с половиной миллиона рублей, они включили ему гимн Украины. Незалежная превратилась в фабрику телефонных мошенников?

О том, как как развивались эти события, житель Челябинска рассказал агентству «Урал-пресс-информ». Мужчина (он просит не называть его имя) работает на одном из крупных заводов города. В один «прекрасный» день на его сотовый телефон поступил звонок с незнакомого номера, но общался с ним не человек, а робот.

«Робот назвал номер моей банковской карты и сказал, что к карте будет привязан другой номер телефона. Он спросил моего согласия, я его не дал. Тогда он меня перевел на девушку-оператора. Ее звали Анна. Она сообщила, что была попытка снятия денег с моего банковского счета без моего ведома и затем перевела меня на другого якобы сотрудника банка. Тот попросил меня обязательно быть с ним на связи, чтобы мошенники не смогли связаться с банком и не смогли перевести мои деньги. При этом у меня уточнили, какая сумма есть на счету», - рассказал мужчина.

Затем в ход вступила стандартная схема обмана. Мужчину попросили провести операцию по переводу сбережений на страховой счет, что он и сделал, перечислив на продиктованные номера 250 000 рублей.

«Потом мне снова поступил звонок. Мне сообщили, что сотрудница банка, с которой я общался первый раз, вела себя подозрительно и ее отправили на полиграф. А они теперь проводят мероприятия по обнулению моего «кредитного потенциала». Что это такое, я не знал и был напуган», - добавил пострадавший.

После этого он общался с четырьмя разными операторами, которые постоянно переключали мужчину друг на друга под предлогом проведения «регламентных работ» с целью обнуления «кредитного потенциала».

«Потом они разыграли передо мной целый спектакль. Они сказали, что сотрудница банка находится под следствием. Потом сообщили, что на нее было совершено покушение, причем возле здания федеральной службы безопасности и она была убита, а я теперь являюсь свидетелем, потому что с ней я последний общался. Также меня напугали тем, что на меня тоже может быть совершено покушение и что нужно срочно оформить кредит. Меня вывели на эмоции. Я знал о мошенниках, но впервые столкнулся с такой профессиональной группировкой. Ведь они знали все мои паспортные данные, постоянно говорили о конфиденциальности и, кроме того, мне звонили якобы из полиции Центрального района. Я проверял, это их номер был, только код был не +7, а +17», - сказал мужчина.

Челябинец, поверив злоумышленникам, оформил в нескольких банках кредиты на сумму более 2,4 миллиона рублей и перевел мошенникам деньги.

«Потом аферисты раскрылись и совершили настоящую провокацию. они включили мне гимн Украины», - добавил мужчина.

Впрочем, удивляться тут нечему. Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) и зарубежные кураторы работают без устали. Незалежная превратилась в фабрику телефонных мошенников.

Об этом, кстати, еще в прошлом году говорил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Об этом ранее сообщали «Известия».

«Более 92–95% звонков в формате телефонного мошенничества совершается с территории Украины, — сообщил он. — Всего на Украине мы фиксируем 800–900 call-центров по всей территории».

Кузнецов также добавил, что столицей телефонного мошенничества по-прежнему остается город Днепр — там работало более 1100 call-центров, а сейчас осталось примерно 150. Но сегодня российские специалисты знают в десятки раз больше о работе этих call-центров — что они делают, кому звонят и какие действия есть в их планах.

«Одно из уязвимых звеньев в этой цепи - доверчивые граждане, которые на протяжении многих лет подвергаются атакам со стороны различных мошенников. Они под разными предлогами, чаще всего прикрываясь легендами о «службе безопасности банка», выманивали деньги у населения. По имеющимся данным, немалое количество так называемых call-центров действовало на территории сопредельной страны. С одобрения, или как минимум ведома, силовых структур государства, на территории которого проводится спецоперация. Почему это стало возможным? Уже сейчас поступают сигналы о том, что количество мошеннических звонков значительно сократилось, а старики стали испытывать меньше рисков остаться без кровных пенсий. Удивительно, но это совпало с проведением определённых мероприятий на Украине», - сообщает Telegram-канал «Злой таможенник».

Ряд западных стран инфраструктурно поддерживает работу незаконных украинских call-центров, заявил в интервью «Известиям» начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин. Именно эти call-центры занимаются мошенничеством в отношении россиян, отмечает дипломат.

Примеры жертв аферистов можно перечислять бесконечно.

Военнослужащий из Чебаркуля поверил в спектакль, который по телефону разыграли «сотрудники банка» и перевел мошенникам почти миллион рублей. Мошенники убедили собеседника, что «операция» секретная, и он никому не должен рассказывать о происходящем.

Почти четыре миллиона рублей перечислила жительница Златоуста на «безопасные» счета по указаниям якобы представителя банка и силовика.

Мошенники «развели» жителя Челябинска на деньги, уговорив его взять кредиты почти на два миллиона рублей. Причем, один миллион триста тысяч он взял под залог машины.

 Воспитатель детского сада из Кыштыма прошла обучение «финансовой грамотности» за 800 тысяч рублей. 

57-летний житель Снежинска совершил 60 (!) банковских операций, чтобы перевести деньги мошенникам. Аферисты обогатились почти на один миллион рублей.

Мошенники уговорили жительниц Златоуста вложить кредитные средства в компанию по удаленному заработку. Два миллиона рублей потеряли горе-инвесторы при покупке биткоинов.

В Златоусте и Челябинске мошенники, представившись по телефону сотрудниками правоохранительных органов, похитили у местных жительниц почти полмиллиона рублей.

В Златоусте аферисты представились операторами сотовой связи и оформили кредит на местного жителя на сумму полмиллиона рублей.

В полицию Челябинска, Озерска и Аши обратились женщины, которые стали жертвами мошенников. Жительницы Южного Урала поверили, что им звонят представители финансово-кредитных организаций и правоохранительных органов, выполнили их указания и лишились 13,5 миллионов рублей.

Аферисты обманули озерчанку в социальной сети от имени «сестры».

Жительница Чебаркуля пять лет копила на квартиру и отдала все сбережения мошенникам – два миллиона рублей.

Пенсионер из Южноуральска перевел мошенникам более миллиона накоплений.

Кстати, раскрыть такие преступления крайне сложно.

Вот данные «сухой» статистики. Только в 2022 году только в Челябинске совершено свыше трех тысяч преступлений, связанных с хищением денег «по телефону». Аферисты представляются сотрудниками ФСБ, полиции, прокуратуры, банков, просят помочь «раскрыть преступления» или вывести на «чистую воду» банкиров, предлагают заработать, просят взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.

Добавим, только в 2022 году в Челябинской области было зарегистрировано 65 299 преступлений, из них каждое шестое было совершено с помощью информационно-коммуникационных технологий. Южноуральцы отдали кибер-мошенникам более миллиарда рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают южноуральцев не доверять незнакомцам. При поступлении звонка от неизвестных лиц, предлагающих перевести деньги на «безопасные счета», прекратите общение. Перезвоните в банк и уточните информацию. Не следует идти на поводу у тех, кого вы не знаете и не видите, тем более выполнять их инструкции, озвученные по телефону. А лучше всего, услышав их предложения о переводе денег, включите им гимн России.

Автор: Инна Шемаева
Аферисты
Мошенники
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Медиафорум Вершина и Кубок СМИ имени Ольги Давиденко: рост спортивного и профессионального мастерства

28.02.2023 15:30

Экс-сотрудника колонии из Каслей отправили за решетку за получение взяток

28.02.2023 15:20

На ЧЦЗ металлурги России обменялись опытом, обсудили перспективы и тренды горячего цинкования

28.02.2023 14:46

Узбекистан будет поставлять фрукты и овощи в Челябинскую область

28.02.2023 14:35

В Челябинске возродился легендарный боевой гимн уральских танкистов

28.02.2023 14:18

Воздушную зону над Пулково временно закрыли из-за неопознанного объекта

28.02.2023 13:38

В чем плюсы скачивания музыкальных треков?

28.02.2023 13:36

Коммунальщики Челябинска противостоят нависшей над городом угрозе

28.02.2023 13:24

Стендап, песни и танцы: челябинцев приглашают на грандиозный фестиваль талантов ТНТ

28.02.2023 13:18

Челябинскую «Башню» замкнуло

28.02.2023 13:11

В ряде регионов вновь прозвучала фейковая информация о воздушной тревоге

28.02.2023 12:45

Жители Нагайбакского района отправили гуманитарную помощь раненым бойцам

28.02.2023 12:41

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области снизилась в праздничные выходные

28.02.2023 12:37

Обрабатывали 11 часов: очередной миллион мошенники выманили у жительницы Чебаркуля

28.02.2023 11:55

Жительница Троицка с полуторогодовалым ребенком оказалась в снежном плену

28.02.2023 11:41

ВТБ и Минцифры России впервые запускают регистрацию на Госуслугах без СНИЛС

28.02.2023 11:38

Герои картин Марка Шагала прилетят в Челябинск

28.02.2023 10:57

КСП проверит расходы на обеспечение общественной безопасности в Челябинской области

28.02.2023 10:37

Челябинский «Импульс» ждет полная модернизация интерьеров

28.02.2023 10:03

Челябинцы прокладывают «Танцевальные мосты дружбы»

28.02.2023 09:44

Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей

28.02.2023 09:27

ММК представит в Узбекистане актуальную продукцию для строительства

27.02.2023 18:24

Вершина взята! Завершился Кубок СМИ по зимним видам спорта имени Ольги Давиденко

27.02.2023 18:06

Анонсы событий и мероприятий на 28 февраля (18+)

27.02.2023 17:55

Более 100 миллионов рублей запланировано направить на обновление пассажирской инфраструктуры ЮУЖД

27.02.2023 17:41

АНГЕЛ и его бойцы поблагодарили Челябинск за новые колеса для внедорожников

27.02.2023 17:41

Во вторник в Челябинской области – мокрый снег с дождем

27.02.2023 17:27

К белым мишкам Челябинска «прилетел» пингвин

27.02.2023 17:25

Новое кадровое назначение в минстрое Челябинской области

27.02.2023 17:03

В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до 20 часов 27 февраля

27.02.2023 17:03

В Челябинской области в День защитника Отечества родилось 18 семей

27.02.2023 16:42

В Челябинской области семьи участников СВО получат бесплатные семена овощей

27.02.2023 16:38

В праздники спасатели Челябинской области пришли на помощь двум туристкам

27.02.2023 16:25

Фура с гуманитарной помощью благополучно добралась из Златоуста на Донбасс

27.02.2023 15:53

Бакал ждет знакового события – ввода в эксплуатацию путепровода

27.02.2023 15:36

Премьера Омнибуса: Мистика? Нет – Момент истины!

27.02.2023 15:30

Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи

27.02.2023 15:28

В Нязепетровске лесовоз столкнулся с пассажирским автобусом

27.02.2023 15:16

В Челябинской области приюты для животных и контактные зоопарки заставят получить лицензии

27.02.2023 15:01

Консультация юриста: может ли оклад быть меньше МРОТ

27.02.2023 15:00

В Челябинской области продлено ограничение движения транспорта на трассе М-5

27.02.2023 14:53

В Троицке полицейские совместно с ФСБ задержали «закладчика»

27.02.2023 14:12

билайн в Челябинской области продолжает внедрять новые технологические решения

27.02.2023 14:03

Жителям Запивалово обещали решить часть проблем, но освещения дороги нужно подождать

27.02.2023 13:54

По требованию прокурора уволен вице-мэр Миасса, обвиняемый в получении взятки

27.02.2023 13:50

В ДТП на Университетской набережной Челябинска погиб 30-летний автомобилист

27.02.2023 13:44

Сбил с ног: в Еманжелинске хозяйка пса заплатит 300 тысяч рублей пенсионеру за сломанное бедро

27.02.2023 13:17

Косолапые любимицы Челябинска Забава и Шкода не спят, чтобы есть

27.02.2023 12:31

Тысячи челябинцев и гостей города разгулялись на Масленицу

27.02.2023 11:53

Заказав тест-драйв, судебные приставы Челябинска забрали машину

27.02.2023 11:43

Челябинцев приглашают бесплатно привить питомцев от бешенства