Скоков представил нового главного полицейского Челябинска

Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин избавился от приставки «врио».

Нового начальника городского управления МВД личному составу сегодня, восьмого августа, представил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.

Андрей Меньшенин службу в органах внутренних дел начал с 1999 года - курсантом Челябинского юридического института МВД России. В 2003 году проходил службу в УВД Ленинского района Челябинска - являлся оперуполномоченным отдела уголовного розыска. Через шесть лет возглавил уголовный розыск отдела милиции №1, а еще через два года был зачислен в распоряжение ГУ МВД России по Челябинской области, где продолжил службу на различных руководящих должностях, в том числе в период с 2017-го по 2021 год был заместителем начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка. С февраля 2021 года занимал должность заместителя начальника УМВД России по городу Челябинску. В июне 2022 года был назначен врио начальника УМВД России по городу Челябинску.

Напомним, прежний руководитель УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов подал в отставку и получил новую должность в региональном полицейском главке. Теперь бывший главный страж порядка южноуральской столицы трудится заместителем начальника тыла ГУ МВД России по Челябинской области.