Полицейские Челябинска проверили неблагополучные семьи

Сотрудники челябинского гарнизона полиции в рамках межведомственной профилактической акции «Дети улиц» провели рейд по неблагополучным семьям.

До конца февраля в Челябинске будет проходить акция «Дети улиц», целью которой является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление причин и условий самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений, а также оказание им своевременной помощи.

«В рамках проводимого мероприятия инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску капитан полиции Венера Насырова совместно с представителем уголовно-исполнительной инспекции района провели профилактический рейд по месту жительства семей, имеющих несовершеннолетних детей, состоящих на учете в органах системы профилактики», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Сотрудники проверили условия проживания несовершеннолетних, провели с детьми и их родителями профилактические беседы по недопущению правонарушений, обязательному посещению образовательных учреждений, родительскому контролю за детьми.