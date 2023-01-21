В Челябинске задержан подозреваемый в массовой порче машин краской

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в массовой порче автомашин краской из баллончика. Им оказался ранее судимый по «наркотической» статье гражданин иностранного государства. Он будет выдворен из Российской Федерации.

В полицию Челябинска с декабря 2022 года по январь 2023 года поступило несколько обращений от горожан по факту повреждения лакокрасочного покрытия на принадлежащих им автомашинах. Кто-то расписывал их краской из баллончика.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативных подразделений областного главка и УМВД России по Челябинску подозреваемый был задержан.

«Им оказался 35-летний гражданин иностранного государства, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Установлено, что задержанный находился на территории Российской Федерации без документов, подтверждающих право пребывания в РФ», - рассказали в региональном полицейском главке.

За нарушение миграционного законодательства в отношении мужчины составлен административный материал. В Центральном районном суде Челябинска ему назначено наказание в виде двух тысяч штрафа с принудительным выдворением с территории Российской Федерации и помещением в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Но до того, как он будет выдворен с территории России, он будет привлечен к ответственности за повреждение чужого имущества.

В настоящее время полицейскими установлены восемь пострадавших автовладельцев. Однако сотрудники полиции предполагают, что их может быть больше.

Стражи порядка просят пострадавших горожан обращаться в полицию.