21.01.2023
В Челябинске задержан подозреваемый в массовой порче машин краской
21.01.2023
«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска
20.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные
20.01.2023
Южноуралец лишился денег после посещения "взрослого" сайта (18+)
20.01.2023
Златоустовские ватерполистки победно завершили второй тур Суперлиги
20.01.2023
Сотрудника ГИБДД Усть-Катава поймали на сговоре с руководителем автошколы
В Челябинске задержан подозреваемый в массовой порче машин краской
30.11.2022
Полицейские Челябинска вручили российские паспорта жителям Донбасса
21.11.2022
Андрей Меньшенин – главам: Нужно усилить профилактику киберпреступности
14.11.2022
Ищут мужчин: в добровольных дружинах Челябинска слишком много женщин
14.11.2022
Жительницу Златоуста шантажировали приватными фото
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023