Скорая помощь не приехала к пациенту с подозрением на «COVID» из-за загруженности

Управление здравоохранения Челябинска провело служебную проверку по публикациям в СМИ о пятидневном ожидании скорой помощи мужчиной с подозрением на коронавирусную инфекцию. В ведомстве сообщили, что информация не соответствует действительности в части длительности ожидания. В остальном, как говорится, с фактами не поспоришь.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, вызов поступил 26 сентября в 19:59. «Неотложка» приехала через три часа. Медиками было передано сообщение на станцию скорой помощи, что необходима транспортировка пациента на компьютерную томографию. Но в этот день к мужчине врачи не приехали. Не приехали медики и на следующий день.

28 сентября мама мужчины дважды звонила диспетчерам. Сначала она требовала приезда врачей, затем уже вечером отменила заявку, сообщив, что больного они отвезли на компьютерную томографию легких самостоятельно. Оказалось, родные беспокоились не зря: у мужчины было поражено 60% легких.

Кстати, процедура эта далеко не из дешевых. Цены в частных клиниках Челябинска за КТ колеблются от 2500 до 4000 рублей.

29 сентября с этого же адреса снова поступил вызов, ведь в квартире оставалась контактной жена пациента с признаками ковида. Бригада на вызов прибыла, пациентку свозили на КТ. У нее было поражено 20% легких. От госпитализации она отказалась и сейчас находится под наблюдением врачей по месту жительства.

«Да, действительно, сейчас в связи с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, напряженной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, наблюдается значительное увеличение времени ожидания бригад скорой помощи по вызовам 5-7 категории, к которым относится и перевозка на КТ», - сообщили в администрации Челябинска.

В настоящее время вся служба неотложной помощи переведена в круглосуточный режим работы (24/7).