23.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 февраля
23.02.2022
Служба в армии будет учтена при выходе на пенсию
23.02.2022
Возбуждено уголовное дело по факту получения травм двумя жителями при взрыве газа в Сатке
22.02.2022
Счастливая история спасения челябинской кошки, просидевшей на огромной высоте трое суток
22.02.2022
В Челябинской области открыта «горячая линия» для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР
22.02.2022
Челябинский зоопарк снял трогательные видео вышедшей из спячки Шкоды
Служба в армии будет учтена при выходе на пенсию
23.02.2022
Какие выплаты положены отставным военным и силовикам и их семьям от ПФР
21.02.2022
Когда южноуральцы получат выплаты по мерам соцподдержки за февраль
02.09.2021
Большинство пенсионеров Челябинской области уже получили по 10 тысяч «президентских»
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022