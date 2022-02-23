Служба в армии будет учтена при выходе на пенсию

Прохождение военной службы в армии по призыву наряду с периодами работы будет учитываться при назначении страховой пенсии.

Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Челябинской области, за каждый год прохождения службы устанавливается индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 1,8. При расчете размера пенсии индивидуальные пенсионные коэффициенты суммируются и умножаются на стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия. При этом в текущем году, для получения права на страховую пенсию по старости, требуется не менее 13 лет стажа и не менее 23,4 индивидуального пенсионного коэффициента.

Служба в армии не будет включаться в страховой стаж, если ни до, ни после прохождения службы гражданин нигде не работал, и за него не перечислялись страховые взносы.

Служба в армии не учитывается и при назначении досрочной страховой пенсии по старости за длительный стаж (42 года у мужчин и 37 лет у женщин).

Для подтверждения периода прохождения службы в армии понадобится военный билет или трудовая книжка с внесёнными в неё записями о периоде прохождении службы в армии. В случае если военный билет утерян, потребуется справка из военкомата, подтверждающая период прохождения военной службы.