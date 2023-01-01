Пенсии с января увеличились на 4,8%

Пенсии неработающих россиян увеличены с первого января на 4,8% в рамках ежегодной индексации.

«Повышение затрагивает 31,1 млн неработающих пенсионеров, чьи выплаты будут в среднем увеличены на тысячу рублей в месяц. В результате индексации средний размер пенсии по старости вырастет до 21,9 тыс. рублей. Для каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии», – говорится в сообщении Социального фонда России.

Доставка пенсий почтой начнется с 3 января и пройдет в соответствии с графиком работы отделений в каждом регионе.