31.12.2022
Новогодняя ночь в Челябинской области будет морозной
31.12.2022
Спасли полицейские: жительница Снежинска пошла на кладбище и едва не замерзла
31.12.2022
Мы провожаем исторический год: жителей Челябинской области поздравляют первые лица
31.12.2022
Южноуральские спасатели перешли на круглосуточное дежурство
30.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
30.12.2022
Президент подписал закон о биометрии
Пенсии с января увеличились на 4,8%
28.12.2022
График выплат пенсий за январь обнародовал ПФР по Челябинской области
03.11.2022
В ноябре пенсию в Челябинской области начали доставлять досрочно
29.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
26.05.2022
Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 10% с первого июня
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022