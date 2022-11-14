Смертность от ковида в Челябинской области продолжает снижаться

В Челябинской области за прошедшую неделю умерло 18 пациентов с коронавирусной инфекцией, что меньше аналогичного показателя предыдущей семидневки (тогда ковид оборвал жизни 22 жителей).

С начала пандемии скончалось девять тысяч 391 пациент с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 112 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

При этом уровень заболеваемости на предыдущей неделе то снижался, то повышался. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона,

за прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 3,3% больше показателя предыдущего дня (накануне выявлено 92 инфицированных, на неделе – от 91 до 95). Среди заболевших три школьника.

Накануне выздоровело 89 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 103 человека).

За прошедшие сутки ковид оборвал жизни одного жителя, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (тогда умерло двое).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 391 тысяча 987 человек, сумели справиться с ковидом 380 тысяч 729 жителей.

По состоянию на 14 ноября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 825 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 820 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.