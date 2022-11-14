14.11.2022
Смертность от ковида в Челябинской области продолжает снижаться
14.11.2022
ММК провел выездную сессию российских разработчиков программных решений
14.11.2022
Жительницу Златоуста шантажировали приватными фото
14.11.2022
В Челябинске врезавшийся в столб ВАЗ превратился в бесформенную груду металла
14.11.2022
На тропах «Таганая» в Синичкин день обустроили 21 птичью «столовую»
13.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 ноября (18+)
Смертность от ковида в Челябинской области продолжает снижаться
12.11.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%
09.11.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев выросло впервые за 1,5 месяца
08.11.2022
За сутки заболел ковидом 91 южноуралец, выздоровело 145, умерло двое
07.11.2022
Показатель недельной смертности от ковида снизился на четверть
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022