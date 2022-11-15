В Челябинской области за сутки заболело ковидом 92 человека, умерло четверо

В Челябинской области за прошедшие сутки у 92 человек подтверждена коронавирусная инфекция, что на 3,2% меньше показателя предыдущего дня (накануне выявлено 95 инфицированных). Среди заболевших четыре школьника.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело 82 пациента с коронавирусом (днем ранее – 89 человек), умерло четверо жителей, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее скончался один пациент с ковидом).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 392 тысячи 79 человек, сумели справиться с ковидом 380 тысяч 821 житель.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 395 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 116 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 15 ноября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 822 человека, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 825 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.