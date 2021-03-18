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Смертность в Челябинской области вдвое превысила рождаемость

Число умерших в первый месяц 2021-го года жителей Челябинской области вдвое превысило число родившихся.

По данным Челябинскстата, в январе текущего года в регионе появилось на свет 2407 малышей, ушло из жизни 4950 человек.

По сравнению с январем 2020-го, рождаемость в этом году снизилась (в первый месяц прошлого года на Южном Урале родилось на 245 детей больше), показатели смертность, напротив, увеличились (в январе текущего года умерло на 959 человек больше, чем в январе прошлого).

Как сообщает Челябинскстат, в первом месяце 2021-го года умерло 11 младенцев (детей в возрасте до одного года). За аналогичный период прошлого года - столько же.

Естественная убыль населения Челябинской области составила в этом году 2543 человека, в прошлом - 1339 (данные за январь).