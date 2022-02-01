Снеговики-добряки подвели итоги своей волшебной деятельности в 2021 году

Снеговики-добряки подвели итоги своей деятельности в Челябинской области в 2021 году, которые оказались весьма внушительными: подарки получили более тысячи детей, в том числе 502 ребенка, чьи истории размещены на сайте акции, и свыше 500 юных южноуральцев, под Новый год оказавшихся в больничных палатах.

Первой категории детей вручили подарки стоимостью до десяти тысяч рублей, второй - привезли в лечебные учреждения канцелярию, игрушки и другие подарки от компаний и предпринимателей.

Как рассказали организаторы акции, за три года «Снеговики-добряки» очень полюбились детям и их родителям. Традиционно акция стартует в ноябре, а завершается вручением подарков – как самими ее участниками (если ребенок не лежит в больнице и встреча с ним возможна), так и врачами, представителями благотворительных организаций, оргкомитета.

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О своих мечтах Деду Морозу писали в том числе дети с тяжелыми заболеваниями, которые в 2021-м году проходили лечение в больницах Челябинска и области, а также подопечные благотворительных фондов.

«Счастье цифрами не измеришь. Глаза, которые святятся от радости, маленькие лица, полные восторга – итоги «Снеговиков-добряков» в каждой конкретной истории. Но, конечно, мы ведем подсчеты, чтобы все дети нашли «снеговиков» и обещанное было исполнено. И мы рады, что в очередной раз удалось достичь и даже превзойти намеченные цели», – отметила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, под эгидой которой проходит акция.

В этот раз организаторы уделили особое внимание историям врачей, ведь именно их профессионализм, чуткое сердце и доброе слово помогают вернуть здоровье маленьким пациентам. Рассказы о врачах получили большую поддержку в соцсетях. Заместитель главврача по онкологии и гематологии ЧОДКБ Ирина Спичак обобщила мнение врачей об акции: «Важно, чтобы в процессе лечения у ребенка, а также его мамы (папы) были положительные эмоции. Это способствует успеху! Благодарим участников акции, которые, даря радость детям, помогают нам в их лечении».

Деду Морозу писали дети, которые сражаются с такими заболеваниями, как онкология, диабет, заболевания почек, ДЦП. Впервые в акции участвовали ребята с полной или частичной потерей зрения, с психоневрологическими заболеваниями.

География проживания детей – вся область: 141 ребенок – из Челябинска, 134 – из Магнитогорска, 24 – из Златоуста, 16 – из Троицка, 12 – из Миасса, остальные – из еще более сорока населенных пунктов региона.

По решению оргкомитета, в акцию также включили 19 детей, родители которых - сотрудники МВД, погибшие при исполнении служебного долга.

Акция состоялась благодаря неравнодушным людям. На истории детей на сайте откликнулись 218 «снеговиков»: 111 частных лиц и 107 компаний, организаций. Это коллективы спортивных клубов, магазинов, детских садов, правовых центров, благотворительных фондов. Редакции нескольких СМИ не только рассказывали об акции, но и взяли письма. Участие в ней приняло и агентство «Урал-пресс-информ».

Радует и то, что многие южноуральцы поддерживают акцию второй и третий год, и то, что к ней присоединяются новые волшебники. Например, впервые со «Снеговиками-добряками» - компания по изготовлению мебели «Mister Anri», узнавшая об акции после того, когда ей заказали кроватку для девочки в подарок от «снеговиков» – изготовители убедили передать им это письмо.

Подарки для южноуральских ребят передали уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, депутат Государственной Думы Яна Лантратова, депутаты Законодательного собрания региона и челябинской городской думы. Губернатор Челябинской области с семьей второй год принимают участие в акции. В декабре на флешмобе снеговиков именно Алексей Текслер дал старт вручению подарков детям.

Челябинский трубопрокатный завод, входящий в состав ТМК, исполнил желания трех десятков детей. Клуб единоборств FERRUM тоже взял 30 писем. Хоккейный клуб «Трактор» – 25. Федеральная сеть «Фианит-Ломбард» группы компаний «Микар», родоначальник и соорганизатор акции, помимо исполнения детских желаний из писем также передала подарки детям в горбольнице №1. Группа компаний «White Group» (специализированный застройщик «ИКАР») приобрела подарки, а также провела ремонтные работы в диагностической лаборатории.

Акция проходила с использованием гранта губернатора Челябинской области при софинансировании фонда президентских грантов.

Оргкомитет выражает восхищение и благодарит всех, кто принял участие и помогал в проведении акции.

Запись эфира итоговой пресс-конференции по ссылке.

Подробнее об историях детей и врачей - на сайте акции, в группах «Вконтакте» и «Инстаграм», а также по хештегу #снеговикидобряки.