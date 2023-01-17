17.01.2023
Снеговики-добряки соберутся на флешмоб в Челябинске
17.01.2023
Банк заблокировал онлайн-приложение, но упорная челябинка все равно взяла полмиллиона для мошенников
17.01.2023
Сняты ограничения: Виталий Безруков может вернуться на «экологическую» работу
17.01.2023
В лесу Сосновского района молодой парень едва не замерз в поисках «закладки»
17.01.2023
Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД в Челябинской области снизилось
17.01.2023
Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО
Сняты ограничения: Виталий Безруков может вернуться на «экологическую» работу
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
06.12.2022
Минэкологии объяснило причину превышения вредных веществ в воздухе в Челябинске
28.11.2022
Проект реабилитации реки Миасс в Челябинске не будет готов в 2022 году, контракт расторгнут
17.11.2022
Ухудшение на фоне улучшения: показатели "Чистого воздуха" Челябинска прозвучали в Госдуме
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023