Сняты ограничения: Виталий Безруков может вернуться на «экологическую» работу

Суд снял ограничения с экс-заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. До суда он останется под подпиской о невыезде, но сможет выйти на работу в минэкологии региона.

Об отмене ограничений агентству «Урал-пресс-информ» рассказал Виталий Безруков.

«Мне разрешили общаться с прессой, давать комментарии, общаться с коллегами по работе, посещать министерство экологии, работать. Я сейчас занимаю должность первого заместителя руководителя центра экологического мониторинга, это учреждение подведомственное министерству экологии Челябинской области», - сказал Виталий Безруков.

Напомним, по версии следствия, Виталий Безруков, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у того была возможность снизить объем выбросов во время замеров.

Виталий Безруков был задержан 20 июля 2021 года. Тогда обвинений ему предъявлено не было – после допроса замминистра отпустили домой, и уже на следующий день, 21-го июля, он вышел на работу. Проработав в министерстве экологии региона несколько месяцев после этих событий, Виталий Безруков попросил губернатора Челябинской области Алексея Текслера освободить его от занимаемой должности.

Отметим, во время следствия Виталий Безруков заявлял, что за время деятельности по защите окружающей среды ему поступали угрозы, его подвергали критике, на него оказывали давление путем создания заказных материалов.