Сотрудники администрации Челябинска стали меньше болеть

Сотрудники администрации Челябинска в сентябре этого года уходили на больничный реже, чем в первом месяце осени 2019-го.

Об этом интересном факте сегодня, пятого октября, сообщил руководитель аппарата городской мэрии Валерий Смирнов.

«В сентябре прошлого года было открыто 29 больничных, в сентябре этого – двадцать, то есть на девять меньше», - отметил чиновник.

По его словам, в администрации Челябинска на постоянной основе ведется контроль за соблюдением сотрудниками и посетителями масочного режима, за использованием теми и другими средств иных средств индивидуальной защиты. Регулярно производится в мэрии и дезинфекция поверхностей.

На данный момент около сорока процентов работников городской администрации выполняют служебные обязанности вне ее стен – из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу часть штата перевели на «удаленку». Ряд сотрудников отсутствует на рабочем месте по причине отпусков.