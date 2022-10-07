Сотрудники челябинского ГУФСИН собирают крышечки, чтобы помочь пятилетней девочке

Сотрудника управления по конвоированию ГУФСИН России по Челябинской области приняли участие в акции «Добрые крышечки». С их помощью они собирают деньги на помощь пятилетней девочке.

Акция «Добрые крышечки» объединила проблемы экологии и помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем медицинском оборудовании.

«В этот раз помощь организована пятилетней девочке, которой требуется покупка многофункционального ортопедического кресла LIW стоимостью более 180 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

В холле ГУФСИН установлен специальный контейнер. Сотрудники приносят туда пластиковые крышечки. Им удалось собрать более 30 килограммов сырья, которое отвезли на завод на переработку отходов.

На сегодняшний день сотрудниками учреждения собрано крышек на сумму свыше 40 тысяч рублей.