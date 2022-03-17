17.03.2022
Нацпарк «Таганай» предлагает туристам разных поколений поделиться архивными снимками
17.03.2022
Многодетные семьи теперь могут бесплатно посетить челябинский зоопарк в любой день месяца
16.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
16.03.2022
Клиенты ВТБ нарастили спрос на обезличенные металлические счета
16.03.2022
Госавтоинспекторы Челябинска выявили более 400 нарушений водителями «маршруток» и автобусов
16.03.2022
Состояние печени пациентов ЧОКБ оценит фиброскан
Сотрудники ГИБДД не эвакуируют машины нарушителей, которые паркуются на местах для инвалидов
09.03.2022
ГИБДД контролирует уборку дорог в Челябинске
09.03.2022
В Челябинске бесправник погиб в ДТП с Камазом
05.03.2022
Южноуральские сотрудники ГИБДД устроили «охоту» на женщин-водителей
01.03.2022
Полк ДПС Челябинска празднует годовщину со дня образования
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022