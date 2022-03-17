Сотрудники ГИБДД не эвакуируют машины нарушителей, которые паркуются на местах для инвалидов

В Челябинске водители продолжают парковаться на местах для инвалидов. Госавтоинспекцией эвакуация автомобилей временно не производится.

Несмотря на то, что Госавтоинспекция города Челябинска, работая по надзору за дорожным движением, уделяет особое внимание местам стоянок для людей с ограниченными возможностями, а также водителям, перевозящих таких пассажиров некоторые водители продолжают игнорировать соблюдение этих правил.

«В отношении водителей-нарушителей составляется административный материал по части второй статьи 12.19 КоАП РФ, эвакуация автомобилей временно не производится. Сотрудники полиции предлагают водителям незамедлительно освободить место для автомобилей инвалидов», - сообщила начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Ирина Токарева.

Ранее начальник ГУ МВД Михаил Скоков запретил осуществлять эвакуацию автомобилей с парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями без тщательной проверки по федеральным реестрам инвалидов.

Напомним, что в целях соблюдения прав челябинцев с ограниченными возможностями сотрудниками ГИБДД проводятся проверки парковок общего пользования, расположенных около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха. В случае парковки автомобиля на месте для граждан с ограниченными возможностями размещение знака «Инвалид» на транспортном средстве – обязательно. Опознавательные знаки «Инвалид» должны быть размещены спереди или сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Госавтоинспекция города Челябинска напоминает, что нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.