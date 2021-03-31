Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего коллеги

В ГУФСИН России по Челябинской области прошел чемпионат по гиревому спорту, посвященный памяти Сергея Брюханова - сотрудника регионального ведомства, погибшего в Чечне при исполнении служебного долга.





Лично-командные соревнования проводились в семи весовых категориях.

Спортсмены работали с гирями весом 24 килограмма.

Как отметил главный судья чемпионата член Федерации гиревого спорта Челябинской области Никита Бондаренко, все участники продемонстрировали прекрасную физическую форму и высокие результаты.



По итогам соревнований первое место заняла команда ИК-8, второе - СИЗО-4, третье - тюрьмы.



Напомним, второго февраля 2000 года в составе мобильной группы он Сергей Брюханов выполнял служебно-боевые задачи в Чеченской Республике. При проверке оперативной информации о складе с оружием боевиков в поселке Нагорное группа сотрудников попала в засаду. В ходе боевого столкновения с боевиками Сергей Брюханов принял на себя первую автоматную очередь и получил смертельное ранение.



Имя Сергея Брюханова занесено в Книгу доблести и славы сотрудников УИС Челябинской области, книгу памяти «Вспомним всех поименно».