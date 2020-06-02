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Сотрудники старше 65 лет могут продлить больничные для самоизоляции до 11 июня

Общество
Сегодня, 10:12
Автор: 
Любовь Юрина

Работающие южноуральцы старшего возраста, не перешедшие на удалённую работу из-за коронавируса и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные для самоизоляции до 11 июня.

Возможность для получения листка нетрудоспособности была предоставлена для работающих граждан 65 лет и старше на период нерабочих дней (с 6 по 30 апреля, а затем по 11 мая).

На совещании 11 мая президент Владимир Путин указал на необходимость сохранения режима самоизоляции для сотрудников старшего возраста. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее возможность получения больничный с 1 до 11 июня включительно.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном ФСС, выданные новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Работникам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 тысяч 961,65 рубля в месяц.

Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии (351) 265-85-29 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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