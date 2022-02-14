Соучаствующее проектирование: Дом архитектора приглашает челябинцев к обсуждению велосипедной инфраструктуры

Первое публичное мероприятие в Доме архитектора Челябинска в этом году состоится 26-го февраля и будет посвящено популярной нынче теме – развитию велосипедной инфраструктуры.

В этот день челябинцы, которые предпочитают двухколесный транспорт четырехколесному, смогут увидеть первый вариант карты веломаршрутов, высказать свои пожелания и идеи: недаром проектирование велостратегии – соучаствующее.

Отметим, в настоящее время жители Челябинска активно участвуют в опросе, посвященном созданию в мегаполисе достойной инфраструктуры, который запущен на специальной площадке в Интернете – сайте вело74.рф, о начале работы которого главный архитектор города Павел Крутолапов сообщил седьмого февраля. Опрос продлится до 17-февраля. На сегодняшний день участие в нем приняли уже около трех с половиной тысяч горожан. По мнению разработчиков велосипедной инфраструктуры – это очень хороший результат.

«Чтобы сделать точные выводы и использовать их в разработке, нужно собрать мнения максимально разных групп горожан. Призываем скорее пройти опрос на сайте вело74.рф и рассказать о нем всем близким и дальним людям, которым сможете», - призывают сотрудники управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска.

Отметим, горожанам, кроме прочего, предлагается ответить на следующие вопросы: «Как вы в основном передвигаетесь в теплое время года?», «Как часто пользуетесь личным автомобилем?», «Ездили ли вы на велосипеде хотя бы один раз за последние два года?», «Есть ли у вас личный велосипед?», «Как часто пользуетесь личным велосипедом?», «Пользуетесь ли городским велопрокатом или прокатом самокатов?», «Укажите месяцы, когда вы ездите на велосипеде?», «В каких целях вы обычно пользуетесь велосипедом?», «Что вам мешает пользоваться велосипедом?», «Согласны ли вы с утверждением, что в Челябинске необходимо развивать велоинфраструктуру?», «Согласны ли с тем, что сейчас в Челябинске ездить на велосипеде неудобно и небезопасно?», «Считаете ли, что велоинфраструктура должна использоваться в Челябинске круглый год, а не только летом?», «Будете ли чаще ездить на велосипеде, если в городе появится безопасная велоинфраструктура?», «Где, на ваш взгляд, необходимо прокладывать велодорожки в первую очередь?».

Как отмечают авторы опроса, на то, чтобы ответить на все вопросы, в среднем уходит всего пять-семь минут: времени горожане много не потратят, а важный вклад в развитие родного города внесут.

Интересно, что на данном сайте приведены ответы на самые популярные вопросы челябинцев по велосипедной теме.

«Допустим, в Челябинске появится велоинфраструктура. Но зачем мне ездить на велосипеде? Мне и на машине/автобусе/трамвае хорошо!».

«Мы не хотим вытеснить с улиц какую-либо группу горожан. Мы хотим предложить жителям Челябинска альтернативу – удобную, безопасную, быструю. Мировой опыт показывает, что при появлении качественной велоинфраструктуры число пользователей начинает расти, так как многие сомневающиеся начинают чувствовать себя уверенно и свободно при передвижении на велосипеде по городу. Велосипед – оптимальный способ перемещения на расстояния до десяти километров. Средняя скорость велосипедиста – примерно 12-15 километров в час. А в часы пик велосипед становится самым быстрым видом транспорта – на него почти не влияют пробки. Езда на велосипеде укрепляет здоровье. При регулярной езде, даже непродолжительной, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижается стресс, улучшается настроение.

«В Челябинске часто бывают пробки, а многие тротуары узкие. Где же тогда разместят велодорожки?».

«Это зависит от контекстуальных особенностей улицы. Например, при достаточной ширине тротуара можно выделять велосипедную дорожку от пешеходной части разметкой, конструктивными элементами или озеленением. Для велополос на проезжей части будет использована избыточная ширина, на количестве полос движения и пропускной способности это не отразится. А если будут предложения убрать полосу автомобильного движения, то они будут тщательно взвешиваться и проверяться».

«Насколько вложения в велоинфраструктуру оправданы в уральском климате?».

«В последние годы в Челябинске бурно растет число велосипедов и самокатов, даже несмотря на отсутствие связной велосети и прохладный климат. Крайне важно создать условия для удобного и безопасного движения велосипедистов и предотвращения ДТП с их участием. Единственное эффективное решение – создание отдельной инфраструктуры. Более того, создание велоинфраструктуры приводит к росту числа велосипедистов на улицах. Дело в том, что именно из-за отсутствия велоинфраструктуры многие горожане отказываются регулярно ездить на велосипеде».